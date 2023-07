Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Γκραντ: Ο MVP του EuroCup στο “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός είχε μέσο όρο 14,9 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 6,1 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 2,9 λάθη ανά 34 λεπτά συμμετοχής στο EuroCup.

-

Τα «πράσινα» προβάρει ο Τζέριαν Γκραντ, με τον 31χρονο Αμερικανό γκαρντ να ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα, μετά τον Προμηθέα Πατρών (2020-21).

Ο περυσινός MVP του EuroCup με τη φανέλα της φιναλίστ της διοργάνωσης, Τουρκ Τέλεκομ, ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να προσφέρει σίγουρες λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο.

Το όνομα του Γκραντ το είχε ξεχωρίσει ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, καθώς γνώριζε τη δυναμική του από το τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ το είχε «κυκλώσει» ως μία καλή επιλογή πίσω από τον Λούκα Βιλντόζα. Το μόνο που απομένει για να επισημοποιηθεί η απόκτησή του είναι η ανακοίνωση από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός είχε μέσο όρο 14,9 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 6,1 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 2,9 λάθη ανά 34 λεπτά συμμετοχής στο EuroCup.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Αίθριος ο καιρός με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή