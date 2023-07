Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παπανικολάου: Ο αρχηγός έδεσε… στο λιμάνι

Η «σημαία» των πρωταθλητών θα συνεχίσει στους «ερυθρόλευκος», επιλέγοντας άλλο δρόμο από αυτόν που πήρε ο Σλούκας.

Πιστός στην πολύχρονη σχέση του με τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Παπανικολάου θα παραμείνει για άλλα τρία χρόνια στο λιμάνι.

Ο αρχηγός των πρωταθλητών Ελλάδας ανανέωσε για άλλα τρία χρόνια το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι διατηρούν στον... ιστό τη «σημαία» τους, λίγη ώρα μετά την απώλεια του Κώστα Σλούκα.

Ο 33χρονος φόργουορντ εντάχθηκε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό το 2009 και παρέμεινε για τέσσερα χρόνια.

Αποχώρησε το 2013 για την Μπαρτσελόνα, στη συνέχεια δοκίμασε τις δυνάμεις του στο NBA και επέστρεψε στον Πειραιά τον Ιανουάριο του 2016.

Έχει πανηγυρίσει δύο τίτλους στη Euroleague, στην πρώτη θητεία του (2012, 2013), τέσσερα πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα Ελλάδας.

