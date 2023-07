Life

Τζάστιν Τριντό σε Τέιλορ Σουίφτ: Έλα και στον Καναδά

Ο Καναδός πρωθυπουργός απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα στην Αμερικανίδα ποπ σταρ, να συμπεριλάβει και τον Καναδά στους σταθμούς της περιοδείας της.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μέσω twitter προσπάθησε να πείσει την Αμερικανίδα ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ να προσθέσει τον Καναδά στην παγκόσμια περιοδεία της "Eras Tour", αφού η Σουίφτ ανακοίνωσε 14 νέες ημερομηνίες συναυλιών της στην Ευρώπη.

«Γεια. Εγώ είμαι. Ξέρω μέρη στον Καναδά που θα χαίρονταν πάρα πολύ να σε δουν. Επομένως, μην το κάνεις αυτό άλλο ένα σκληρό καλοκαίρι (cruel summer). Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα», έγραψε ο Τριντό, απαντώντας αργά χθες το βράδυ σε ένα tweet της Σουίφτ που είχε αναρτηθεί νωρίτερα με τις νέες ημερομηνίες και σταθμούς της περιοδείας της.

Το τραγούδι της Σουίφτ "Cruel Summer", που κυκλοφόρησε το 2019, ερμηνεύεται στην περιοδεία και έχει γίνει μεγαλύτερη επιτυχία φέτος από ό,τι όταν πρωτοεμφανίστηκε στο άλμπουμ της "Lover".

