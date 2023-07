Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Η ατζέντα στης Παρασκευής

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής την Παρασκευή. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πέτρα στα νεφρά. Ποια είναι τα ύπουλα συμπτώματα που μας ειδοποιούν; Ο χειρουργός - ουρολόγος Σωτήρης Χαραμόγλης μιλάει για τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νεφρολιθίασης.

Μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο τα… «παιχνίδια» της πίεσης; Πότε οι τιμές της συστολικής και της διαστολικής θα πρέπει να μας θορυβήσουν; Ο καρδιολόγος Χρήστος Γεωργόπουλος απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Οι δήμαρχοι της Αστυπάλαιας και της Χάλκης εξηγούν γιατί τα νησιά τους είναι πρότυπα σε όλη τη Μεσόγειο.

Ποια είναι τα οφέλη των κανναβινοειδών στον οργανισμό μας; Ο παθολόγος - διαβητολόγος Ελευθέριος Αζάς, τα αναλύει και μας αποκαλύπτει πώς με το TIKUN CBD μπορούμε να βρούμε ξανά… τον ύπνο μας!

Υπάρχουν τρόφιμα που μας «μαυρίζουν» το καλοκαίρι; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος και η κλινική διαιτολόγος Τζένη Ηλιάδου προτείνουν τροφές που βοηθούν στην παραγωγή μελανίνης με φυσικό τρόπο.

Δείτε το trailer:

