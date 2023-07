Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Κανείς δεν περίμενε ότι η Τζωρτζίνα θα οδηγηθεί στο θάνατο

Η κατάθεση της παιδιάτρου του «Αγλαΐα Κυριακού» που εξέτασε την Τζωρτζίνα δύο ημέρες πριν το παιδί καταλήξει από ανακοπή,

Με την κατάθεση της παιδιάτρου του «Αγλαΐα Κυριακού» που εξέτασε την Τζωρτζίνα δύο ημέρες πριν το παιδί καταλήξει από ανακοπή, στις 29 Ιανουαρίου 2022, συνεχίστηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η παιδίατρος της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Κωνσταντίνα Πατούνη κατέθεσε στο δικαστήριο πως η πρωτότοκη κόρη της κατηγορουμένης είχε καλή κλινική εικόνα, στις 27 και 28 Ιανουαρίου όταν την εξέτασαν με συναδέλφους της. Ανέφερε μάλιστα πως όταν οι η ίδια και συνάδελφοι της έφυγαν από το Νοσοκομείο την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου «κανείς μας δεν περίμενε ότι αυτό το παιδί θα οδηγηθεί στο θάνατο».

Η γιατρός κατέθεσε πως η καλή εικόνα του παιδιού επέτρεψε την σίτιση της Τζωρτζίνας και αναφέρθηκε στα επεισόδια που εμφάνισε η ασθενής την παραμονή του θανάτου της, τα οποία είχα αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

«Φτάνουμε στην Παρασκευή και εκεί μας ειδοποίησε η μάνα για το πρώτο επεισόδιο. Μας είπε ψύχραιμα "ελάτε". Το παιδί είχε χαμηλό κορεσμό, ταχυκαρδία, το κεφάλι ήταν γυρισμένο αριστερά, οι κόρες ήταν μυδριασμένες. Χορηγήσαμε οξυγόνο. Με το ενδεχόμενο να είναι σπασμοί, χορηγήσαμε και αγωγή. Το επεισόδιο κράτησε τρία λεπτά. Βγήκαμε από το θάλαμο, συνεχίσαμε και στις 11:25 μας είπε πάλι η μαμά πως κάτι συνέβη. Ήταν ένα παρόμοιο επεισόδιο, με πιο σύντομη διάρκεια, 1,5 λεπτού. Στο τρίτο επεισόδιο δεν ήμουν παρούσα, ενημερώθηκα από συναδέλφους», είπε η κ. Πατούνη.

Εισαγγελέας: Πώς γινόταν ειδοποίηση από τη μητέρα;

Μάρτυρας: Ερχόταν ήρεμα στην πόρτα του δωματίου και έλεγε «ελάτε κάνει επεισόδιο». Εμείς ήμασταν στο διάδρομο και κάναμε επισκέψεις σε θαλάμους.

Η γιατρός απαντώντας σε ερώτηση για την αιτία της ανακοπής σε ανάλογη περίπτωση με αυτήν της Τζωρτζίνας είπε πως «παιδιά με τέτοια εικόνα μπορούν για παράδειγμα να πάθουν κάποια βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού και να καταλήξουν. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε ένα σταθερό αιμοδυναμικά παιδί με σταθερό οξυγόνο και σφύξεις. Όταν φύγαμε από νοσοκομείο την Παρασκευή κανείς μας δεν περίμενε ότι αυτό το παιδί θα οδηγηθεί στο θάνατο».

Κατά την εξέταση της μάρτυρος από την υπεράσπιση τέθηκε υπόψη της βίντεο που είχε τραβήξει η Ρούλα Πισπιρίγκου και κατέγραφε το μόνιτορ την ώρα που ήταν σε εξέλιξη επεισόδιο της Τζωρτζίνας, πριν μεταφερθεί στο Παίδων στην Αθήνα. Η πλευρά της κατηγορουμένης επικαλούμενη κατάθεση άλλης γιατρού που εκτιμούσε ως σοβαρό το βιντεοσκοπημένο επεισόδιο, καταλόγισε στην κ. Πατούνη πως «επιχειρεί να μειώσει την σοβαρότητα των επεισοδίων της Τζωρτζίνας». Η γιατρός δεν θέλησε να κάνει αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού: «Δεν ήμουν παρούσα στα επεισόδια. Δεν μπορώ να αξιολογήσω ιατρικά κάτι όπου δεν ήμουν παρούσα» είπε, ενώ στις επόμενες ερωτήσεις της υπεράσπισης πρόσθεσε: «Με ρωτάτε αν έκαναν λάθος οι συνάδελφοί μου στην Πάτρα; Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός!».

"Δεν έγινε κανένα λάθος, δεν έλαβε κεταμίνη η Τζωρτζίνα" είπε η νοσηλεύτρια που έφτιαξε τις ενέσεις που χορηγήθηκαν στο παιδί πριν εκπνεύσει

Απόλυτο «όχι» ήταν η απάντηση της νοσηλεύτριας στην υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου για το ενδεχόμενο «λάθους» στην ουσία που χορηγήθηκε στην Τζωρτζίνα κατά την διαδικασία ανάνηψης από την ομάδα ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού».

Η μάρτυρας Αγγελική Γιώργη, που μετείχε με μία ακόμη νοσηλεύτρια της ΜΕΘ «Αγλαΐα Κυριακού» στην διαδικασία ανάνηψης της Τζωρτζίνας στις 29 Ιανουαρίου 2022, όταν το παιδί κατέληξε, ήταν κατηγορηματική στην κατάθεση της, ότι οι ουσίες που χορηγήθηκαν ήταν το ρουκουρόνιο και η αδρεναλίνη και σε καμία περίπτωση κεταμίνη.

Η μάρτυρας είπε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο πως χορήγησε στο κοριτσάκι κατ/ εντολή του επικεφαλής ιατρού, Κωνσταντίνου Τζιούβα, αδρεναλίνη και ροκουρόνιο και περιέγραψε τι συνέβη το τελευταίο μεσημέρι της Τζωρτζίνας: «Μας κάλεσαν στις 14:30 και μας είπαν πως έχει γίνει ανακοπή στην παιδιατρική κλινική. Κατεβήκαμε αμέσως και μπήκαμε στο θάλαμο. Ήταν ήδη εκεί οι γιατροί της παιδιατρικής και έκαναν ΚΑΡΠΑ. Η πρώτη εντολή που μου δώσανε ήταν να χορηγήσω αδρεναλίνη. Χορήγησα και ροκουρόνιο πριν τη διασωλήνωση. Μετά από λίγο ήρθε η συνάδελφος μου, της παρέδωσα βαλιτσάκι και αποχώρησα.

Πρόεδρος: Θυμάστε πόσες δόσεις αδρεναλίνης χορηγήσατε;

Μάρτυρας: Δύο ολόκληρες σύριγγες.

Πρόεδρος: Ήταν έτοιμες;

Μάρτυρας: Η μία ήταν έτοιμη, την επόμενη την έφτιαξα.

Πρόεδρος: Για να φτιάξετε την επόμενη σύριγγα, αποχωρήσατε;

Μάρτυρας: Όχι έμεινα εκεί. Τα υλικά ήταν μαζί μου, στο βαλιτσάκι.

Πρόεδρος: Ήσασταν υπό επίβλεψη κάποιου;

Μάρτυρας: Του κυρίου Τζιούβα.

Πρόεδρος: Ξέρετε πώς να ξεχωρίζετε την αδρεναλίνη από την κεταμίνη;

Μάρτυρας: Η αδρεναλίνη έχει κόκκινη γραμμή στο πάνω μέρος, η κεταμίνη δεν έχει. Επίσης η αδρεναλίνη ήταν σε φιαλίδιο ενός ml, η κεταμίνη δύο.

Συνήγορος Υποστήριξης της Κατηγορίας: Είναι σε διαφορετικές θήκες η αδρεναλίνη και η κεταμίνη;

Μάρτυρας: Είναι μακριά και συσκευασμένα.

Συνήγορος Υποστήριξης της Κατηγορίας: Την χρονική στιγμή της αλλαγής βάρδιας, τι γινόταν;

Μάρτυρας: Ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία ανάνηψης. Εγώ χορηγούσα αδρεναλίνη για πέντε λεπτά.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Αλέξης Κούγιας, κατά την εξέταση της νοσηλεύτριας, της είπε πως από την πλευρά της μητέρας υπάρχει υποψία ότι θεωρεί πιθανό να έγινε λάθος και η μάρτυρας να χορήγησε κεταμίνη.

Η κ. Γιώργη απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να έγινε λάθος και τόνισε πως εκείνο το πρωί, όπως απαιτεί η διαδικασία της ΜΕΘ, ετοίμασε τέσσερις ενέσεις από τις οποίες χρησιμοποίησε τις δύο, αυτή με την αδρεναλίνη και τον φυσιολογικό ορό.

Συνήγορος: Αυτή την ποσότητα που φτιάξατε το πρωί, που την φτιάξατε;

Μάρτυρας: Στη μονάδα. Είναι έτοιμες σύριγγες για χρήση. Είναι 10 ml.

Συνήγορος: Υπάρχει κάποιο έγγραφο που αποδεικνύει ότι το φτιάξατε, ότι έχει γίνει σύνθεση ορού με συγκεκριμένα σκευάσματα;

Μάρτυρας: Το κάνω πάντα με επίβλεψη συναδέλφου.

Συνήγορος: Πως μπορείτε να αποδείξετε τι φάρμακα βάλατε στη σύνθεση;

Μάρτυρας: Το έκανα με παρουσία συναδέλφου…δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο, το κάνω με παρουσία συναδέλφου.

Συνήγορος: Γιατί την φτιάξατε εκείνη την ώρα;

Μάρτυρας: Γιατί έτσι κάνουμε πάντα.

Συνήγορος: Πώς προστατεύεται κάποιος από ένα λάθος;

Μάρτυρας: Δεν κάνουμε λάθη.

Αλ. Κούγιας: Πώς αποδεικνύεται πως βάλατε στην ένεση τα φάρμακα που λέτε;

Μάρτυρας: Σας έχω απαντήσει.

Αλ. Κούγιας: Αυτό πόσες φορές το έχετε κάνει;

Μάρτυρας: Αρκετές.

Η μάρτυρας είπε σε ερωτήσεις του κ. Κούγια πως εργαζόταν ήδη ενάμιση χρόνο στην ΜΕΘ και ότι είχε χρησιμοποιήσει αντίστοιχες ενέσεις πολλές φορές. Επανέλαβε επίσης πως οι ενέσεις με τις ουσίες που χορηγήθηκαν παρασκευάστηκαν παρουσία της υπεύθυνης βάρδιας.

