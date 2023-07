Παράξενα

Χαλκιδική: Ηλικιωμένος πυροβόλησε ανήλικους

Σοκ στην Χαλκιδική. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο, ο δράστης συνελήφθη.

Ηλικιωμένος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα τρεις ανήλικους, ύστερα από φραστικό επεισόδιο που προηγήθηκε, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.

Οι τρεις ανήλικοι (δύο 17χρονοι κι ένας 15χρονος) διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου), χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Οι δύο εξ αυτών ήδη πήραν εξιτήριο κι επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Το περιστατικό συνέβη χθες, στις 11.20 το βράδυ, ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι ο 70χρονος δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Συνελήφθη και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πολυγύρου.

