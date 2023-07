Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Πληθωρισμός: Αποκλιμάκωση τον Ιούνιο και ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Ανατιμήσεις στις τιμές στα τρόφιμα και μείωση του αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Περαιτέρω αποκλιμάκωση σημείωσε τον Ιούνιο εφέτος ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκε 1,8% από 2,8% τον Μάιο και έναντι αύξησης 12,1% τον Ιούνιο πέρυσι.

Αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μεγάλη πτώση των τιμών σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής αυξήθηκε 12,2%, ενώ νέες ανατιμήσεις καταγράφηκαν και σε ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. ένδυση- υπόδηση, είδη νοικοκυριού, αυτοκίνητα- μοτοσυκλέτες κ.λπ.), οφειλόμενες κατά κύριο λόγο στον «πληθωρισμό απληστίας», όπως τον χαρακτηρίζουν στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος.

Ειδικότερα, σε ένα έτος υπήρξαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί και δημητριακά (9,5%), Κρέατα- γενικά (11,4%), Ψάρια- γενικά (6,7%), Γαλακτοκομικά και αυγά (15,3%), Έλαια και λίπη (14,2%), Φρούτα- γενικά (10,3%), Λαχανικά- γενικά (14,7%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (10,9%), Λοιπά τρόφιμα (15,6%), Καφέ- κακάο- τσάι (10,5%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (13,2%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (8,1%). Αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν επίσης σε: Ένδυση και υπόδηση (5,9%), Ενοίκια κατοικιών (4,5%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (4,5%), Υπηρεσίες κοινοχρήστων (2,1%), Υγραέριο (11,2%), Στερεά καύσιμα (27,9%), Έπιπλα και διακοσμητικά είδη (4,7%), Οικιακές συσκευές και επισκευές (5,1%), Υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (6,9%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (9,3%), Οικιακές υπηρεσίες (7,9%), Φαρμακευτικά προϊόντα (18,8%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (5%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (1,5%), Αυτοκίνητα καινούργια (4,3%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (9%), Μοτοποδήλατα- μοτοσυκλέτες (6,6%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (11,5%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (5%), Διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού (2,5%), Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (7%), Κινηματογράφοι- θέατρα (10,9%), Πακέτο διακοπών (6,4%), Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2,6%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2,7%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (7,1%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (4,8%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (4,5%), 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (5,4%), 'Αλλα προσωπικά είδη (5,5%), Ασφάλιστρα υγείας (5,7%) και Ασφάλιστρα οχημάτων (2,1%).

Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Φυσικό αέριο (54,7%), Ηλεκτρισμό (21,7%), Καύσιμα και λιπαντικά (21,4%), Πετρέλαιο θέρμανσης (20,7%), Τηλεφωνικές υπηρεσίες (2,7%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (0,8%).

Ενώ, μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου, νέες ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Χοιρινό (1,5%), Ψάρια νωπά (5,4%), Τυριά (0,8%), Φρούτα νωπά (28,8%), Πατάτες (4,6%), Ένδυση και υπόδηση (3,4%), Ενοίκια κατοικιών (0,4%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (2,5%), Καύσιμα αυτοκινήτου- βενζίνη (1,7%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (5,4%), Κινηματογράφους- θέατρα (5%) και Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (0,3%).

Αντίθετα, οι τιμές κινήθηκαν πτωτικά σε: Ηλεκτρισμό (2,5%), Φυσικό αέριο (16,8%), Αλλαντικά (3%), Γάλα νωπό πλήρες (2,2%), 'Αλλα βρώσιμα έλαια (4,8%), Λαχανικά νωπά (1,7%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (1%), Τηλεφωνικές υπηρεσίες (0,4%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (2,6%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο 2023, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

12,2% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

3,4% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

5,9% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

7,6% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

7,7% στην ομάδα «», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

3,6% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, πακέτο διακοπών.

2,2% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,3% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

4,2% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

11,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες κοινοχρήστων, υγραέριο, στερεά καύσιμα.

7,6% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών

με αεροπλάνο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα- μοτοσυκλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς.

2,7% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε τον Ιούνιο εφέτος 2,8%, έναντι αύξησης 11,6% ένα έτος πριν. Σε μηνιαία σύγκριση, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η ακρίβεια στα τρόφιμα, όπως προκύπτει από τη σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αποτελεί πλέον τη μόνιμη απειλή για τα εισοδήματα των πολιτών και ιδίως των πιο αδύναμων. Η αποκλιμάκωση του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή, λόγω κυρίως της πτώσης των τιμών στην ενέργεια, δεν μπορεί να αποκρύψει τις αυξήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και ιδιαίτερα στα είδη διατροφής όπου ο σχετικός δείκτης τρέχει με 12,2% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει αποδεχθεί καμία από τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα , αλλά δείχνει με τη γενικότερη πολιτική της να ευνοεί την απληστία των κερδών των λίγων και ισχυρών, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο στην αγορά. Παράλληλα με τα αυξημένα -λόγω πληθωρισμού- έσοδα ασκεί μια εντελώς αποτυχημένη επιδοματική πολιτική, που ανακυκλώνει αντί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα επιμένει στις προτάσεις του με στόχο να προστατεύσει το εισόδημα και το επίπεδο διαβίωσης της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, αλλά και να θωρακίσει την οικονομία από τις επιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών στην αγορά».

