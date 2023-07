Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας: Δόγμα μας είναι η Πρόληψη, Προετοιμασία, Ετοιμότητα, Άμεση Επέμβαση

Τι προανήγγειλε ο Βασίλης Κικίλιας για τις μεταρρυθμίσεις και τα εμβληματικά έργα που θα προχωρήσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Η προστασία της χώρας μας είναι πατριωτικό καθήκον όλων μας» τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας στην ομιλία του στην Ολομέλεια επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Ο υπουργός, ανέφερε τις μεταρρυθμίσεις και τα εμβληματικά έργα που θα προχωρήσει το Υπουργείο:

Η εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζονται αναλυτικά οι ειδικότεροι στόχοι: μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, συμμετοχή των ΑΠΕ στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, των μεταφορών και της θέρμανσης και ψύξης, ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας. Παράλληλα, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών, το οποίο στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας.

Η αναβάθμιση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ). Με εκπαίδευση προσωπικού και αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής του Κέντρου. Τη δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων, Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών.

Η λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος». Υλοποιώντας σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού έναντι της ορειβατικής οικογένειας, αλλά και αυτής του άτυχου ορειβάτη προχωρά η δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΜΕΕΔ) «Θεοφάνης-Ερμής Θεοχαρόπουλος», για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό, σε συμβάντα και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εντός του χερσαίου χώρου της Ελληνικής επικράτειας. Με τη λειτουργία του Μηχανισμού, ανέφερε ο υπουργός, ενισχύονται οι υποδομές αεροδιακομιδής προς δομές Υγείας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αναβαθμίζεται η δυνατότητα του κράτους να παρέχει έγκαιρη διακομιδή πολιτών, ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της χώρας.

Δημιουργία και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Θεσμοθετήθηκε και διαρθρώνεται η νέα Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντιμετωπίζοντας, όπως ανέφερε ο υπουργός, τον δομικό και διαχρονικό κατακερματισμό σχημάτων για την αποζημίωσης των πληγέντων μετά από μία φυσική καταστροφή -με πέντε εμπλεκόμενα υπουργεία- και ενοποιώντας υπηρεσίες και αρμοδιότητες σε ένα υπουργείο, με στόχους τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ορθολογική διαχείριση των δημοσίων πόρων και τη διασφάλιση της γρήγορης, δίκαιης και άμεσης αποζημίωσης των πληγέντων.

Ο κ. Κικίλας σημείωσε πως η καινοτόμος αντίληψη για την προσαρμογή τής χώρας μας στη νέα κατάσταση πραγμάτων που επέβαλε η κλιματική κρίση, προτάσσει τρεις καίριους πυλώνες δράσης: πρόληψη, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, προσέθεσε, βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» για την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό 1,97 δισ. ευρώ και χρηματοδότηση 466 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, 713 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και 794 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα έργο περιλαμβάνει:

Την ενίσχυση στόλου αεροπυρόσβεσης, με τη προμήθεια αμφίβιων αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης ελαφρού τύπου, στα οποία η εγκατάσταση πιστοποιημένου συστήματος πλωτήρων δίνει τη δυνατότητα υδροληψίας από ελεύθερη επιφάνεια.

Προμήθεια 5+2 αεροσκαφών τύπου Canadair μέσω και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εναέριων Μέσων Πολιτικής Προστασίας rescEU, που θα συμβάλλει δραστικά στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και απόδοσης του εναέριου πυροσβεστικού στόλου.

Την ενίσχυση Πυροσβεστικού Σώματος με πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της δημόσιας προστασίας απαιτείται η αναβάθμιση και αντικατάσταση των υφιστάμενων οχημάτων με νέα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (αφορά στην προμήθεια 1.800 πυροσβεστικών οχημάτων αξίας 262 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

Την ενίσχυση υποδομής της Υπηρεσίας 112 της Πολιτικής Προστασίας, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα διασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της και την πρόληψη πιθανών σοβαρών βλαβών. Σκοπός, εξήγησε ο κ. Κικίλιας, είναι η επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης με την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ο εντοπισμός των ελλείψεων του συστήματος και η ενίσχυση του ωφέλιμου ζωής των υποδομών του. Επίσης, η αναβάθμιση Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου αυτοματοποιημένων σταθμών προς αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου εθνικού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

«Δόγμα μας είναι "Πρόληψη, Προετοιμασία, Ετοιμότητα, Άμεση Επέμβαση"» τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και προσέθεσε ότι προφανώς θα ενισχυθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλες της περιφέρειες της χώρας. «Όμως, απαιτείται ο συντονισμός και η αποτελεσματική συνεργασία όλων μας. Ειδικά τώρα που είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου» είπε και ζήτησε όλοι «να στηρίξουμε το έργο και την αποστολή των πυροσβεστών, εποχικών πυροσβεστών και εθελοντών, που δίνουν τον καθημερινό αγώνα για την μέγιστη προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του δασικού πλούτου της πατρίδας μας».

Ο κ. Κικίλιας απαντώντας σε ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου Χήτα για τον αριθμό των πυροσβεστικών αεροσκαφών, ανέφερε ότι «ο αριθμός τους έχει αυξηθεί, έχουμε περισσότερα ελικόπτερα, τράκτορες, αεροσκάφη και δυνατότητες στα πλαίσια των φυσικών αντοχών μας» επισημαίνοντας όμως ότι «οι προμήθειες δεν είναι αυτόματες, απαιτούν χρόνο και όλες οι χώρες πλέον συναγωνίζονται για να θωρακίσουν τη χώρα τους σε σχέση με τις κλιματικές κρίσεις που αντιμετωπίζουν». Ο υπουργός, διαβεβαίωσε ότι «θα γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλα τα προγράμματα που υπάρχουν» σημειώνοντας πως «ήδη κάποιοι διαγωνισμοί έχουν ολοκληρωθεί» και δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώνει τακτικά την εθνική αντιπροσωπεία για την εξέλιξη όλων των διαγωνισμών.

