“Οι Προδότες”: ποιοι είναι οι 6 φιναλίστ του μεγάλου τελικού; (εικόνες)

Ποιοι είναι οι φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το Έπαθλο στον μεγάλο τελικό του παιχνιδιού στρατηγικής του ΑΝΤ1.

Απόψε στις 21:00, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα μας καλωσορίσει στον Μεγάλο Τελικό των «Προδοτών»! Ποιοι θα πάρουν το Έπαθλο; Πιστοί ή Προδότες; Λίγο πριν τη στιγμή της αποκάλυψης, πάμε να θυμηθούμε την πορεία των 6 φιναλίστ μέσα στο παιχνίδι.





Αναστασία Πασιά, Πιστός

Η Αναστασία Πασιά είναι εκπαιδεύτρια καταδύσεων, όπως όλοι γνωρίζουν μέσα στο παιχνίδι. Είναι, όμως, και ηθοποιός, πληροφορία που έχει αποκρύψει από τους συμπαίκτες της. Είναι κοινωνική και εξωστρεφής, αν και η πρώτη εντύπωση που δίνει είναι… σνομπ.

Η πορεία της στους «Προδότες» δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς στο 1ο επεισόδιο, πριν καν πατήσει το πόδι της στην Έπαυλη, επέλεξε απερίσκεπτα ένα λάθος σύμβολο στο 1ο παιχνίδι και της ζητήθηκε να αποχωρήσει. Ωστόσο, η απομάκρυνσή της δεν κράτησε για πολύ, αφού επέστρεψε στο 3ο επεισόδιο.

Είναι δυναμική και δραστήρια και το απέδειξε με τη συμμετοχή της στις Αποστολές.

Η Αναστασία είχε καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον ρόλο του Πιστού, δήλωσε, όμως, αρκετές φορές ότι θα ήθελε να στρατολογηθεί, ειδικά εάν ήταν μαζί της Προδότης η Αναστασία Τ., με την οποία έχουν αναπτύξει μια πολύ στενή φιλική σχέση.

Η βασική στρατηγική που ακολούθησε στο παιχνίδι, ήταν να παραμένει μακριά από το επίκεντρο και να ακολουθεί την ομάδα, ώστε να μην στοχοποιηθεί από τους Προδότες. Καθώς πλησιάζει, όμως, ο τελικός φαίνεται ότι πλέον σκοπεύει να μιλάει ανοιχτά και να μην κρύβει τις υποψίες της.



Αναστασία Τερζή, Πιστός

Η Αναστασία είναι τραγουδίστρια και επιχειρηματίας.

Η παρουσία της στους «Προδότες» ήταν εξαρχής πληθωρική και έντονη. Ενώ η αρχική της επιθυμία ήταν να πάρει τον ρόλο του Προδότη, τελικά παρέμεινε Πιστός και μάλιστα συνειδητοποίησε ότι δε θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του άλλου ρόλου.

Ιδιαίτερα δυναμική, με μεγάλη αγάπη για τις Αποστολές, καθώς έχει υπάρξει και αθλήτρια, το κομμάτι του ανταγωνισμού τη χαρακτήρισε καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι μια παίκτρια που εξωτερικεύει τις σκέψεις και τις υποψίες της, χωρίς να φοβάται την στοχοποίηση.

Στην αρχή του παιχνιδιού ήρθε πολύ κοντά με την Γωγώ, στην πορεία όμως φάνηκε να ταιριάζει περισσότερο με την Αναστασία Π. Είναι έτοιμη να κερδίσει τους Προδότες και να μοιραστεί το Έπαθλο με τους Πιστούς.



Γιώργος Τάλιας, Προδότης

Ο Γιώργος ως Απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού έχει μάθει στη ζωή του να είναι ήρεμος, πειθαρχημένος, ευθύς, να έχει συγκροτημένη σκέψη και ήπιες αντιδράσεις. Αυτά ήταν και τα χαρακτηριστικά που είχε στο παιχνίδι και τον έκαναν να ξεχωρίσει ως ένα ευυπόληπτο άτομο που οι περισσότεροι τον συμβουλεύονταν και τον άκουγαν με προσοχή, όπως η Κατερίνα, η Εύα και ο Γιώργος Ρ., με τους οποίους ήρθαν πιο κοντά.

Ξεχώρισε με τη συμμετοχή του στις Αποστολές, καθώς είχε ενεργό ρόλο σε όλες και με τη βοήθειά του ανέβηκε το ποσό στο τελικό έπαθλο.

Ήταν ένα από τα 3 άτομα που μπήκαν στο 1ο απόσπασμα μαζί με την Εύα και τον Αντώνη, κατάφερε όμως να γλιτώσει από τους Προδότες και να μη δολοφονηθεί.

Ο ατόφιος χαρακτήρας του έκανε τους δύο Προδότες, Κωνσταντίνο και Γιώργο Ρ., να αποφασίσουν να τον στρατολογήσουν ώστε να γίνει μέρος της ομάδας των Προδοτών. Ο Γιώργος αποδέχτηκε την πρόσκλησή τους, έγινε Προδότης και άλλαξε έτσι στρατόπεδο στην Έπαυλη. Αυτό που δεν άλλαξε, όμως, ήταν τη στάση του απέναντι στους Πιστούς, την οπτική του στα πράγματα και το διακριτικό χαρακτήρα του που τον έκανε να περνάει απαρατήρητος και να στρέφει τα βλέμματα μακριά του.

Λίγο πριν τον Μεγάλο Τελικό, θα καταφέρει να παραμείνει ένα άτομο υπεράνω υποψίας και να κερδίσει το πολυπόθητο έπαθλο ή θα είναι ο επόμενος στόχος των Πιστών;



Γωγώ Ρίζου, Πιστός

Η Γωγώ Ρίζου εργάζεται μεταξύ άλλων και ως μοντέλο και ζει στη Λέσβο. Στην αρχή του παιχνιδιού δήλωνε δυναμική, ευαίσθητη, πεισματάρα και μυστηριώδης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα είδαμε στο παιχνίδι, αλλά αυτό που επικράτησε ήταν η ευαισθησία της κυρίως στην σχέση που ανέπτυξε με τον Κωνσταντίνο Μ. Μια σχέση που την επηρέασε στις αποφάσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια των Προδοτών. Η Γωγώ βρέθηκε κοντά με τον Βασίλη, την Αναστασία Τερζή και τη Μαρία, αλλά μόλις κάποιος παίκτης εξέφραζε υποψίες για τον ρόλο του Κωνσταντίνου, τότε απομακρυνόταν.

Η Γωγώ ήταν αυτή που πήρε το 1ο στιλέτο που δόθηκε στους Προδότες στο 10ο επεισόδιο και η διπλή ψήφος της ήταν καθοριστική για να αποχωρήσει από το παιχνίδι η Κατερίνα, που όμως ήταν Πιστός. Η Γωγώ έχει παραμείνει μέχρι τώρα Πιστός τόσο στο ρόλο της όσο και στην πίστη της προς τον Κωνσταντίνο.



Εύα Κατωπόδη, Πιστός

Η Εύα είναι από τη Θεσσαλονίκη και έχει παίξει σε πολλές από τις μεγαλύτερες ομάδες μπάσκετ. Η ενασχόληση της με τον αθλητισμό την έκανε να είναι πειθαρχημένη, ήρεμη και ανταγωνιστική. Η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον πιεστικό και απαιτητικό όπως αυτό των Προδοτών. Από την αρχή του παιχνιδιού έχει αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Γιώργο Τ., όσο αυτός ήταν Πιστός.

Η Εύα, από το ξεκίνημα των Προδοτών, έπαιζε πάντα στη λίστα των βασικών υπόπτων και, παρότι Πιστή, οι υποψίες έπεφταν συνεχώς επάνω της. Κάποιοι παίκτες είχαν φτάσει να έχουν εμμονή προς το πρόσωπό της όπως η Μαρία, η οποία θεωρούσε ότι δολοφονήθηκε από εκείνη, ενώ στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε από τους Προδότες Κωνσταντίνο και Γιώργο Τ..

Στο 9ο επεισόδιο, μετά από ένα έντονο συναισθηματικό ξέσπασμα από τις πολλές κατηγορίες που δεχόταν, κατάφερε να πείσει τους συμπαίκτες της ότι είναι Πιστός και να μην την ψηφίσουν για να αποχωρήσει και έτσι στη θέση της έφυγε ο στρατολογημένος Προδότης Γιώργος Ρ.

Η Εύα έχει καταφέρει αρκετές φορές να αφήσει το συναίσθημα στην άκρη και να εντοπίσει Προδότες από τον φιλικό της κύκλο. Θα καταφέρει άραγε να εντοπίσει και τους υπόλοιπους και να βοηθήσει τους Πιστούς να κερδίσουν το παιχνίδι;



Κωνσταντίνος Μιραλλάης, Προδότης

Ο Κωνσταντίνος, από τον διάσημο μπασκετμπολίστα πατέρα του κληρονόμησε την αγάπη του για το μπάσκετ, με το οποίο έχει ασχοληθεί κι επαγγελματικά. Είναι ένας πολυδιάστατος χαρακτήρας με ισχυρή προσωπικότητα, πολύ ανταγωνιστικός και έχει έρθει για να κερδίσει. Είναι ένας από τους 3 αρχικούς Προδότες που επιλέχθηκαν από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο μοναδικός που παραμένει στο παιχνίδι.

Η στρατηγική του στους «Προδότες» ήταν να μείνει στο παρασκήνιο και να μην στρέψει τα βλέμματα πάνω του. Πολύ γρήγορα, όμως, μπήκε στο στόχαστρο, όταν ο 1ος προδότης που αποχώρησε, ο Γιώργος Κ. έριξε πάνω του αρκετές υποψίες.

Ο Κωνσταντίνος απέδειξε ότι διαθέτει την απαραίτητη ψυχραιμία και αντοχή ώστε να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα από τους συμπαίκτες σου, ειδικά από αυτούς με τους οποίους έχει έρθει πιο κοντά. Πολλές φορές βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπαικτών του στην Στρογγυλή Τράπεζα, αλλά το υποκριτικό του ταλέντο και η στενή σχέση που ανέπτυξε με την Γωγώ τον βοήθησαν να έχει μια έξτρα «ασπίδα προστασίας» από τις υποψίες που συχνά τον βάραιναν.