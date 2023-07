Οικονομία

Βουλή - Γεωργιάδης: κανείς εργαζόμενος ή συνταξιούχος να μην μείνει πίσω

Ένταση προκλήθηκε στην Βουλή μεταξύ του Νίκου Παππά και του Άδωνι Γεωργιάδη για τα στοιχεία της ανεργίας.

«Το μήνυμα είναι ότι στην πορεία αυτής της θητείας, κανείς εργαζόμενος ή συνταξιούχος να μην μείνει πίσω» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις σε εργασία και ασφαλιστικό. Έθεσε στόχο να πέσει η ανεργία κάτω από το 10% και μήνυσε στις επιχειρήσεις, ότι «τώρα έχει έρθει η ώρα να αυξήσουν δίκαια τους μισθούς των εργαζομένων τους και να τους δώσουν το μισθό που τους αναλογεί με βάση την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε από 125.000 που τις παρέλαβε τον Ιούνιο του 2019 να τις έχει περιορίσει σε 32.000, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έλαβε σήμερα από την αρμόδια υπηρεσία.

Αναφερόμενος στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του συστήματος εργασίας από συνταξιούχους, ο υπουργός είπε ότι «οι συνθήκες της ανεργίας έχουν αλλάξει, οι συνθήκες πλέον είναι πια ώριμες, και μπορούμε να μην τιμωρούνται με υψηλές παρακρατήσεις σύνταξης, όσοι συνταξιούχοι θελήσουν να εργαστούν, είτε για λόγους ανάγκης, είτε ακόμα και για ψυχολογικούς λόγους». Τόνισε δε, πως «δεν μπορεί να τιμωρούνται με παρακράτηση 30% της σύνταξής τους, για την οποία έχουν εργαστεί μια ζωή».

Προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες, μαζί με τους αρμόδιους υφυπουργούς, θα ανακοινώσει τις παραμέτρους-κόφτες που θα τεθούν στην ρύθμιση «ώστε να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες κάποιων πολύ λίγων, που είδαν κάποια προσχέδια και φοβούνται πως θα μπορούσαν να έχουν κάποια ζημία από αυτή την ρύθμιση».





Ο κ. Γεωργιάδης, επίσης ανέφερε ότι ένα θέμα που τον απασχολεί και θα υπάρξει ρύθμιση, αφορά τους ελευθέρους επαγγελματίες που έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, γιατί κάτι δεν πήγε καλά στον τέλος του εργασιακού τους βίου και δεν μπορούν να βγουν στην σύνταξη. Όπως σημείωσε, το κράτος δεν μπορεί να έρχεται να εκδικηθεί κάποιον στον οποίον η ζωή τα έφερε δύσκολα στο εργασιακό του βίο. Για αυτό «θα δουλέψουμε άμεσα με τους συνεργάτες μου για να βρούμε λύση δίκαιη, που θα δίνει διέξοδο σε εκείνους που δεν μπορούν να πληρώσουν την διαφορά που ορίζει ο νόμος, για να ενταχθούν στην διαδικασία της σταδιακής αποπληρωμής της οφειλής, μέσω της παρακράτησης μέρους της σύνταξής τους που θα παρουσιάσουμε στην Βουλή».

Σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι άμεσα θα παρουσιαστεί στους κοινωνικούς εταίρους και στους συλλόγους των εργαζομένων, ένα εθνικό σχέδιο δράσεων και νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων - κυρίως στον τουρισμό - όπου εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες είναι απαράδεκτες, αλλά και σε επαγγέλματα που έχουν ένα βαθμό μεγάλης επικινδυνότητας όπως οι ταχυμεταφορείς.

Ο υπουργός ανέφερε ότι στις στοχεύσεις είναι η αναθεώρηση και η νομοθεσία για τον αθλητισμό στον χώρο της εργασίας, φέρνοντας μια νέα κουλτούρα.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα ήθελε «μαζί με τον υφυπουργό Παναγιώτη Τσακλόγλου να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τις ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό», υπογραμμίζονται πως «δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι μεταρρυθμίσεις. Στόχος μας είναι, όχι μόνο να εξασφαλίσουμε την καλή ζωή των νυν συνταξιούχων και των νυν εργαζομένων, αλλά να εξασφαλίσουμε την καλή ζωή και των μελλοντικών εργαζομένων και των μελλοντικών συνταξιούχων».





Ο κ. Γεωργιάδης όμως, έστειλε μήνυμα και στις επιχειρήσεις, λέγοντας «πως την προηγούμενη τετραετία απήλαυσαν μεγάλα κέρδη και πολύ μεγάλη πρόοδο από την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Τώρα έχει έρθει η ώρα, ώστε οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων να απολαύσουν το μερίδιο που τους αναλογεί από αυτή την συλλογική μας επιτυχία. Δεν θέλω να σπεύδουν οι επιχειρήσεις να ζητούν ασταμάτητα εύκολες λύσεις για το έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Η μετάκληση εργαζομένων από το εξωτερικό είναι ένα όπλο, αλλά είναι το τελευταίο. Πρώτα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξήσουν δίκαια τους μισθούς των εργαζομένων τους και να τους δώσουν το μισθό που τους αναλογεί με βάση την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και μετά θα συζητήσουμε όλα τα άλλα…» είπε ο υπουργός Εργασίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Παππάς, με παρέμβασή του ανέφερε ότι «θα περίμενα από τον υπουργό Εργασίας να αναφερθεί στις συνθήκες εργασίες, καθώς είδαμε εργαζόμενο στην εστίαση αμφίβια να σερβίρει πελάτες και τον άλλο να τον κλείνουν σε ψυγείο γιατί τραυματίσθηκε». Επίσης ρώτησε τον κ. Γεωργιάδη, πώς μπορεί τα στοιχεία της ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ να έχουν τεράστιες αποκλίσεις από εκείνα που ανακοινώνει η ΔΥΠΑ.

Απαντώντας στον κ. Παππά, ο Αδ. Γεωργιάδης ανέφερε πως ποτέ στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν ήταν τα ίδια με αυτά της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καθώς δεν μετρούν τα ίδια πράγματα. Αυτό που μετρά η ΕΛΣΤΑΤ είναι αυτούς που δεν έχουν εργασία και που αναζητούν εργασία. Η ΔΥΠΑ μετράει εάν έχει ή δεν έχεις δουλειά - συνεπώς είναι δύο διαφορετικές μετρήσεις και για αυτό οι δείκτες είναι διαφορετικοί. Σχετικά με τα δύο περιστατικά εργαζομένων, ο υπουργός είπε ότι «πρώτος εγώ ήμουν που ζήτησα από τον διοικητή της Αρχής να με ενημερώσει για τους ελέγχους που έκανε και έχουν μπει τα ανάλογα πρόστιμα». Ανέφερε πως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, ήδη το 2022 ήταν περισσότεροι σε σχέση με αυτούς του 2019 και ο στόχος μας για το 2023 είναι να ξεπεράσουμε τους 63.000 ελέγχους. Παράλληλα, θα επιλυθούν θεσμικά προβλήματα που έχει η Αρχή, θα γίνουν προσλήψεις, ενώ ήδη την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι πήραν και τον ψηφιακό εξοπλισμό για να κάνουν και ηλεκτρονικούς ελέγχους με διαφάνεια.

