Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: νεκρός πυροσβέστης εν ώρα καθήκοντος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη και έχασε τη ζωή του ο άτυχος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης.

-

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 40χρονος πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα του καθήκοντος.

Ο 40χρονος άνδρας είχε μεταβεί με άλλους πυροσβέστες το απόγευμα της Παρασκευής στη Συμμαχική Οδό για περίπτωση φωτιάς σε ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς, ο πυροσβέστης υπέστη ανακοπή καρδιάς και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη άμεσα στο σημείο. Πλήρωμα του ασθενοφόρου έκανε ΚΑΡΠΑ στον 40χρονο, όμως οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Κικίλιας: Δόγμα μας είναι η Πρόληψη, Προετοιμασία, Ετοιμότητα, Άμεση Επέμβαση

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Πλαταμώνας: Οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης