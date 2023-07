Υγεία - Περιβάλλον

Βουλή - Χρυσοχοΐδης: Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να δει ο πολίτης διαφορά στην καθημερινότητά του

«Θέλουμε ένα σύστημα υγείας, για το οποίο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα είναι περήφανοι», είπε μεταξύ άλλων από το βήμα της Βουλής ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

«Aυτή θα είναι η τετραετία της υγείας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μόλις ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας για τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. «Θέλουμε ένα σύστημα υγείας, για το οποίο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα είναι περήφανοι», είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

«Δεν υπάρχει ούτε λεπτό χρόνος για καθυστέρηση. Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, εν μέσω μιας μεγάλης θύελλας. Στόχος μας είναι η επαναθεμελίωση του ΕΣΥ. Τη νέα τετραετία, προτεραιότητες είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα, η ενίσχυση των κέντρων υγείας, οι μεταρρυθμίσεις στα νοσοκομεία, η ψυχική υγεία, ο νέος υγειονομικός χάρτης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, οι προληπτικοί έλεγχοι που σώζουν ζωές των πολιτών αλλά και η κεντρικοποίηση των προμηθειών, τα οικονομικά δηλαδή, ζητήματα», είπε ο υπουργός Υγείας και ενημέρωσε ότι θα επιταχυνθούν οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, σχετικά με τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών και τα νέα κέντρα υγείας. Θα ενταθούν επίσης τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και ψυχικής υγείας.

«Δεν υποσχόμαστε θαύματα, αλλά δεσμευόμαστε να εργαστούμε με αφοσίωση για την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης και της πρόσβασης των πολιτών στις δομές δημόσιας υγείας. Η πρόκληση είναι ιστορική», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και σε αυτό το κλίμα ενημέρωσε ότι:

Θα προχωρήσουν τα προγράμματα πρόληψης παραγόντων κινδύνου και χρόνιων νοσημάτων.



Στην πρωτοβάθμια φροντίδα, καθιερώνεται ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, ενισχύονται τα κέντρα υγείας και αναβαθμίζεται η λειτουργία των κινητών μονάδων υγείας . Δημιουργείται μηχανισμός κεντρικής παρακολούθησης για τον προσωπικό γιατρό και τήρησης του θεσμού, εντάσσονται νέες ιατρικές δυνατότητες, δίνεται δυνατότητα ένταξης γιατρών του ΕΣΥ που υπηρετούν σε δομές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης. Θα ενισχυθούν με ανακαίνιση 156 κέντρα υγείας, θα αναβαθμιστεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σε 312 κέντρα υγείας, θα υπάρξει αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού των κέντρων υγείας και θα υπάρξει παροχή εξειδικευμένων θεραπειών στα κέντρα υγείας και επέκταση της τηλεϊατρικής και φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα υπάρξει αναβάθμιση της λειτουργίας των κινητών μονάδων, στελέχωσή τους με διεπιστημονική ομάδα υγείας, θα διατίθενται νέες υπηρεσίες υγείας από τις κινητές μονάδες και θα παρέχεται ιατρική βοήθεια και φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων.

Θα υλοποιηθούν προγράμματα για την ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων δομών ψυχικής υγείας, δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων, δημιουργία 106 νέων μονάδων ψυχικής υγείας και η ίδρυση νέων κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης, με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσω της παροχής απασχόλησης σε άτομα με χρόνια προβλήματα. Προβλέπεται η ανάπτυξη προγραμμάτων για τους επαγγελματίες και εργαζόμενους για την ψυχική υγεία.

Σε σχέση με τις υπηρεσίες υγείας, ανασχεδιάζεται ο χάρτης υγείας, θα αποτυπωθούν οι ανάγκες του πληθυσμού ανά Περιφέρεια και περιοχή, θα προσδιορίζεται το είδος της φροντίδας κάθε νοσοκομείου, θα υπάρξει διασύνδεση των δομών και των υπηρεσιών υγείας, θα αξιοποιηθεί η τηλεϊατρική, θα ελέγχονται δείκτες ποιότητας, θα καθοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός γιατρών.

Σε σχέση με τα νοσοκομεία , θα υπάρξει εκσυγχρονισμός 96 νοσοκομείων στη χώρα, με εμβληματικές παρεμβάσεις όπως η επέκταση της ογκολογικής κλινικής και το νέο κέντρο ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας κα η προσθήκη νέας ογκολογικής πτέρυγας στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η ίδρυση κέντρου ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο Σωτηρία, η ανέγερση κτηρίου στο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης για γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες και εργαστήρια αιματολογικής κλινικής στο ίδιο νοσοκομείο. Θα υπάρξει ανάπτυξη δομών μετανοσοκομειακής και μακροχρόνια φροντίδας υγείας, ανάπτυξη δομών ανακουφιστικής φροντίδας και γηριατρικές μονάδες. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν σύγχρονα κέντρα αποκατάστασης και θα αναπτυχθούν υπηρεσίες κατ΄οίκον. Το νέο πλαίσιο αφορά μεγάλος εύρος ασθενών και αφορά κυρίως παιδιά.

Θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες των τμημάτων επειγόντων περιστατικών , θα γίνει ανακαίνιση 58 ΤΕΠ , αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του ΕΚΑΒ, με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών. «Η άμεση παρέμβαση που νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι σε στάδιο υλοποίησης με 191 πληρώματα ασθενοφόρα, από τις ένοπλες δυνάμεις και το Πυροσβεστικό Σώμα, που τοποθετούνται σε 61 νησιωτικές περιοχές, τουριστικές και δυσπρόσιτες περιοχές. Ενημερώνω τη Βουλή ότι σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία για την άμεση πρόσληψη 20 ατόμων για τα ασθενοφόρα της Αττικής. Εντός των επομένων ημερών ανοίγει η πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, για πρόσληψη 250 ατόμων, κλάδου πληρωμάτων ασθενοφόρων με διετή θητεία, για την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στην Αττική. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και 40 μοτοσυκλετιστές, που θα προστρέχουν στα περιστατικά ακόμα ταχύτερα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για τις υποψηφιότητες».

Στην φαρμακευτική πολιτική εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες, ενισχύονται οι επενδυτικές πρωτοβουλίες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, για αύξηση της εγχώριας παραγωγής, έρευνα και ανάπτυξη.

Θα υπάρξει εξισορρόπηση των προϋπολογισμών της υγειονομικής περίθαλψης, όσον αφορά τον έλεγχο των δαπανών, το κόστος των φαρμάκων, για την αποδοτικότητα του συστήματος και την πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα .

Η επιλογή διοικήσεων στα νοσοκομεία θα γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια . Θα γίνει επαναχάραξη της γεωγραφικής αρμοδιότητας των υγειονομικών περιφερειών, θα προωθηθεί η συνεργασία των ΥΠΕ στα περιφερειακά νοσοκομεία.

Θα προχωρήσουν 10.000 μόνιμες προσλήψεις, στοχευμένες για την κάλυψη των αναγκών σε κάθε περιοχή.



Θα υπάρξει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των νοσοκομείων.



Θα ενισχυθεί το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς.