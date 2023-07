Κοινωνία

Λέσβος: Διάσωση μεταναστών από το Λιμενικό (εικόνες)

Λιμενικό και Frontex επιχείρησαν για τη διάσωση ανθρώπων σε ακυβέρνητο σκάφος.

Δώδεκα άτομα επέβαιναν σε ακυβέρνητο σκάφος που έπλεε στα ανοιχτά της Λέσβου, το πρωί της Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού και δυνάμεις της Frontex που διέσωσαν και μετέφεραν σε ασφαλές σημείο του εννέα άνδρες και τις τρεις γυναίκες, που είναι όλοι καλά στην υγείας του, αρχικά στο λιμάνι της Πέτρας και από εκεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Καρά Τεπέ.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Μήθυμνας, για ακυβέρνητη πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 0,7 ν.μ. βορειανατολικά από άκρα Παλιού Μήθυμνας .

Στην ανωτέρω περιοχή έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και σκάφος δύναμης FRONTEX, τα οποία εντόπισαν την ανωτέρω λέμβο. Οι δώδεκα (12) αλλοδαποί (9 άνδρες και 3 γυναίκες) περισυνελέγησαν , καλά στην υγεία τους από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν αρχικά στον λιμένα Καβάκι Πέτρας και από εκεί με υπηρεσιακό λεωφορείο στο χώρο καραντίνας ΚΥΤ ΄΄ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ΄΄





Από τη Λιμενική Αρχή Μήθυμνας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε η εξωλέμβιος μηχανή, ενώ η λέμβος καταστράφηκε».

