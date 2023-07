Αθλητικά

Wimbledon: Ο Τσιτσιπάς με ανατροπή στον 3ο γύρο

Με επική ανατροπή η πρόκριση του Έλληνα άσου στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Με μια δεύτερη επική ανατροπή, μετά τον αγώνα της πρεμιέρας του απέναντι στον Ντόμινικ Τιμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε και τον μεγάλο Άντι Μάρεϊ, παίζοντας για τέταρτη συνεχή ημέρα (!), για να προκριθεί πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του Γουίμπλεντον.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε το παιχνίδι του με τον Τιμ σε δύο ημέρες (διακοπή λόγω βροχής την πρώτη), ενώ άλλες τόσες χρειάστηκε και απέναντι στον Βρετανό, καθώς η αναμέτρησή τους διακόπηκε χθες στις 23:00 (01:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), αφού ο κανονισμός επιτάσσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο Γουίμπλεντον μετά από εκείνη την ώρα.

Τη στιγμή της διακοπής ο Μάρεϊ προηγούνταν με 2-1 σετ (6-7/3, 7-6/2, 6-4), αλλά η συνέχεια του αγώνα σήμερα ήταν διαφορετική. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε αρχικά στα σετ κατακτώντας το τέταρτο με 7-6/3, ενώ ό,τι δεν κατάφερε στο διάστημα που είχε προηγηθεί, το πέτυχε στο πέμπτο και καθοριστικό σετ: μπρέικ.

Το έκανε στο τρίτο γκέιμ, προηγήθηκε με 3-1 και έκλεισε το σετ και τον αγώνα με 6-4. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Σέρβος Λάζλο Τζέρε.

