Μητσοτάκης - Ερντογάν: “κλείδωσε” η ημερομηνία συνάντησής τους

Πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ηγετών και τι αναμένει η Αθήνα.

Του Σπύρου Μουρελάτου

Όπως όλα δείχνουν το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει "κλειδώσει" για νωρίς το μεσημέρι της επόμενης Τετάρτης, 12 Ιουλίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της πολύ κρίσιμης Συνόδου των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής που θα πλαισιώσουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας και η υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το ποιοι θα είναι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τις πληροφορίες να θέλουν πως στο πλευρό του θα είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Η Αθήνα έχει δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα την διάθεσή της για εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σύμφωνα με το Μαξίμου τώρα η "μπάλα" είναι στην πλευρά της Άγκυρας να αποδείξει πως επιθυμεί ειλικρινώς μια επαναπροσέγγιση.

