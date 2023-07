Οικονομία

Σιτηρά - ΟΗΕ: Λήγει η Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας

"Ζωτικής σημασίας" για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια χαρακτήρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα ότι οι συμφωνίες που επιτρέπουν τις ασφαλείς εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων στη Μαύρη Θάλασσα από τα λιμάνια της Ουκρανίας και διευκολύνουν τις εξαγωγές από τη Ρωσία "είναι ζωτικής σημασίας" για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

"Ο γενικός γραμματέας και η ομάδα του παραμένουν πλήρως προσηλωμένοι στην οικοδόμηση με βάση την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί και είναι σε συνεχή επαφή με έναν ευρύ κύκλο ενδιαφερομένων σχετικά με το θέμα αυτό", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ στους δημοσιογράφους.

"Ο γενικός γραμματέας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δώσουν προτεραιότητα στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια", δήλωσε ο Χακ. Η συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά πρόκειται να λήξει στις 17 Ιουλίου.

