Σεισμός αισθητός στην Αττική

Ταρακουνήθηκε η Αττική από τον σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ στην Αττική, κι έγινε αισθητή σε όλο το λεκανοπέδιο.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινσιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε σε απόσταση 2χλμ ανατολική της Φυλής.

Το εστιακό βάθος του ήταν στα 11.1χλμ.

