Παρίσι: Δευτέρος θάνατος από την φονική έκρηξη

Ακόμη ένας θάνατος από την φονική έκρηξη στο Παρίσι την 21η Ιουνίου.

Μια γυναίκα που είχε τραυματιστεί από την κατάρρευση κτιρίου στο Παρίσι στις 21 Ιουνίου μετά από μια ισχυρή έκρηξη πέθανε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, σύμφωνα με πηγές.

Το πτώμα μιας άλλης γυναίκας εντοπίστηκε στις 27 Ιουνίου μέσα στα χαλάσματα αυτού του κτιρίου στο κέντρο της πρωτεύουσας, το οποίο κατέρρευσε μετά από ισχυρή και ακολούθησε πυρκαγιά. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Συνολικά, περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτό το περιστατικό αυτό και δύο από αυτούς εξακολουθούν μέχρι σήμερα να νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, τόνισε μια άλλη πηγή με γνώση του θέματος. Το κτίριο που κατέρρευσε, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο, στέγαζε την Αμερικανική Ακαδημία του Παρισιού, ένα ιδιωτικό σχολείο που ειδικεύεται στη μόδα.

Από τη Δευτέρα, οι έρευνες έχουν ανατεθεί σε ανακριτή, ο οποίος θα διερευνήσει ιδίως φερόμενες πράξεις ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και παράβασης υποχρεώσεων και θα πρέπει να προσδιορίσει τα αίτια της καταστροφής.

Οι πρώτοι μάρτυρες που μίλησαν στους ανακριτές έκαναν λόγο για «οσμή αερίου».

Περίπου 60 οικογένειες συνεχίζουν να μην έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους και στεγάζονται σε εργατικές κατοικίες, σε σπίτια συγγενών τους ή σε ξενοδοχείο, ανακοίνωσε την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό ανακοίνωσε στις 26 Ιουνίου ενίσχυση 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επαγγελματιών και των κατοίκων που επλήγησαν, διαβεβαιώνοντας ότι «θα πέσει άπλετο φως στις συνθήκες αυτής της έκρηξης».

