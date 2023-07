Κόσμος

Ερντογάν: Ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία τον Αύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας έχει αναλάβει το ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, για την παράταση της συμφωνίας για τα σιτηρά.

-

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να κάνει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία «τον επόμενο μήνα», ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο αρχηγός του τουρκικού κράτους, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Μελετήσαμε το πώς θα μπορούσαμε να παρατείνουμε τη συμφωνία» για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα «πέραν της 17ης Ιουλίου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Ίσως αναθεωρώντας τη κάθε τρεις μήνες, αυτό ελπίζουμε. Μιλήσαμε [με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι] απόψε και ελπίζω πως θα μιλήσουμε [για το ζήτημα με τον κ. Πούτιν] τον επόμενο μήνα», πρόσθεσε ο κ. Ερντογάν στον Τύπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Μπλίνκεν: Τι είπαν εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους

Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε

Καιρός: Τοπικές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας