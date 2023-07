Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο έπεσε στην υπόγεια διάβαση του ηλεκτρικού

Τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος του κι αυτό έπεσε στην υπόγεια διάβαση του ηλεκτρικού.

Τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, έπειτα από πτώση του οχήματός του στην υπόγεια διάβαση του ηλεκτρικού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει στην υπόγεια διάβαση του ηλεκτρικού και στη συνέχεια να καταλήξει.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπου και απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου τον παρέλαβε, σύμφωνα με το enikos.gr.

