Έβρος: Καβγάδισαν και τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο

Απίστευτο περιστατικό μεταξύ δύο ανδρών στα σύνορα. Σοβαρά τραυματισμένο το θύμα, χειροπέδες στον δράστη.

Ένας 33χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο. Ο δράστης μετέβη με Ι.Χ. αυτοκίνητο στα σύνορα προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα και κατά την αναμονή για τον απαραίτητο έλεγχο διαπληκτίστηκε με 57χρονο ημεδαπό - οδηγό έτερου Ι.Χ.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού τους, ο δράστης παρέσυρε με το όχημά του τον 57χρονο, που είχε εξέλθει από το αυτοκίνητό του, προκαλώντας του βαριές σωματικές βλάβες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης όπου και νοσηλεύεται.

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

