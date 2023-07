Life

Υπό το άγρυπνο βλέμμα των ναυαγοσωστών, ξεκίνησαν τα μπάνια τους και φέτος οι λουόμενοι στις οργανωμένες παραλίες. Ο ρόλος των ναυαγοσωστών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, αφού είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των λουόμενων σε μια ακτή, ειδικά σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της περικλείεται από θάλασσα.

Για τη σπουδαιότητα του ρόλου του ναυαγοσώστη αλλά και τη δράση των ναυαγοσωστών, μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αρχηγός των ναυαγοσωστών της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, Στυλιανός Τσαλίκης: «Ο ναυαγοσώστης είναι σημαντικός, προλαμβάνει την κατάσταση και βοηθάει τους λουόμενους. Ο ναυαγοσώστης πράγματι σώζει ζωές. Διάσωση άλλωστε είναι κάθε πράξη που θα κάνει ένας ναυαγοσώστης μέσα στο νερό. Ακόμη και ένας άνθρωπος που θα πάθει κράμπα μέσα στο νερό και θα σηκώσει το χέρι του, όταν έρθει ο ναυαγοσώστης για να τον ρυμουλκήσει και να τον βγάλει με ασφάλεια έξω από το νερό, αυτό αποτελεί μία διάσωση γιατί το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο και ποια θα είναι η κατάληξή του.» Όπως άλλωστε τονίζει, από την 1η Ιουνίου που ξεκίνησε φέτος η σεζόν, οι ναυαγοσώστες της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, έχουν ήδη φτάσει τις 30 επίσημες επιτυχείς διασώσεις.

Οδηγίες και συμβουλές για ασφαλή κολύμβηση στις παραλίες έδωσε ο κ. Τσαλίκης, ο οποίος επεσήμανε ότι «πάρα πολύ σημαντική είναι η διατροφή. Συγκεκριμένα όταν τρώμε κυρίως γεύμα, να πηγαίνουμε στην παραλία μετά από δυόμιση ώρες. Εάν θέλουμε όμως και ενώ βρισκόμαστε στην παραλία, ειδικά στα παιδιά μπορούμε να δώσουμε κάποιο φρούτο, μισό τοστ. Αυτό ναι είναι εφικτό, αλλά να μην τρώμε το κυρίως γεύμα και να πηγαίνουμε για κολύμπι. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η ενυδάτωση του οργανισμού με άφθονο νερό, να φοράμε καπέλο και φυσικά να φοράμε πάντοτε αντηλιακό, πριν ακόμα ξεκινήσουμε από το σπίτι για την παραλία και μετά ανά 20 λεπτά να ανανεώνουμε.»

Για τις ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, ή ανθρώπους με ιατρικό ιστορικό, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ο κ. Τσαλίκης τονίζει ότι η καλύτερη ώρα είναι να πάμε είτε πρωινές ώρες, είτε μετά το απόγευμα. Να αποφεύγεται δηλαδή η ώρα 12 με 4 το μεσημέρι, «γιατί είναι δύσκολα γι΄αυτές τις ομάδες ειδικά αυτή την περίοδο όπου έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσαλίκη, όταν παρατηρούνται έκτακτα καιρικά φαινόμενα, με μπόρες και καταιγίδες, όπως το τελευταίο διάστημα, «πρέπει και σε αυτές τις συνθήκες να συμβουλευτούμε τον ναυαγοσώστη.»

«Πάντα» εξηγεί ο Στυλιανός Τσαλίκης, «να ελέγχουμε την παραλία μας, όταν υπάρχει ναυαγοσώστης, στον πύργο και να κοιτάμε τις σημαίες. Να πηγαίνουμε να ρωτάμε πώς είναι η παραλία και εάν μπορούμε να κολυμπήσουμε. Υπάρχουν τρεις σημαίες η πράσινη, η κίτρινη και η κόκκινη. Η πράσινη σημαία σημαίνει κολυμπάμε ελεύθερα στην παραλία, όταν δούμε κίτρινη πρέπει να ρωτήσουμε τον ναυαγοσώστη γιατί σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως οι καιρικές συνθήκες είτε κάποια μόλυνση, ενώ όταν βλέπουμε κόκκινη σημαία δεν πρέπει να μπούμε καθόλου στη θάλασσα, σημαίνει ότι η παραλία έχει κάποιο κίνδυνο.»

Σύμφωνα με τον αρχηγό των ναυαγοσωστών της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής «όλοι όσοι θέλουν να γίνουν ναυαγοσώστες, αρκεί να μπορούν να κολυμπούν. Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται στη σχολή, κάνουν την εκπαίδευση η διάρκεια της οποίας είναι 15 ημέρες. Σε αυτήν περιλαμβάνονται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, ακολουθούν οι εξετάσεις της σχολής και μετά μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ναυαγοσώστη, όπου υπάρχει και πολύ μεγάλη έλλειψη. Οι ναυαγοσώστες που βγαίνουν από τη σχολή μας λαμβάνουν μισθό έως και 1400 ευρώ, καθαρά, με την ασφάλισή τους, το ρεπό τους, τη διαμονή τους και σε πολλές περιπτώσεις παροχή διατροφής. Για έναν φοιτητή λοιπόν είναι πολύ καλό, το καλοκαίρι αφού σταματήσει τη σχολή του, να εργαστεί ως ναυαγοσώστης και να αμειφθεί για τις υπηρεσίες του εξασφαλίζοντας παραπάνω πράγματα για τον χειμώνα.»

Απαραίτητες όμως για τους ναυαγοσώστες, είναι και η γνώση πρώτων βοηθειών, αυτό τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η Μαρία Δελατόλα εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών της ΕΝΑΚ (Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία): «Σήμερα κάναμε τεχνικές διάσωσης σε ένα ενεργητικό και σε ένα παθητικό θύμα, όπως επίσης και πρώτες βοήθειες πάνω σε κούκλα και τη χρήση απινιδωτή. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν όχι μόνο οι ναυαγοσώστες άλλα όλος ο κόσμος. Χρειάζεται να γνωρίζει όλος ο κόσμος πρώτες βοήθειες κυρίως ΚΑΡΠΑ και πλέον επειδή απινιδωτές μπαίνουν σε δημόσια κτήρια, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, είναι καλό να γνωρίζουμε τη χρήση τους.» Όπως άλλωστε επισημαίνει η κ. Δελατόλα: « Η Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών είτε σε διεθνή επίπεδο μέσω του EFR (Emergency First Response), είτε μέσω του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και είναι ένα πτυχίο που το χρειάζονται πλέον και οι γυμναστές, όπως επίσης είναι απαραίτητο στη ναυαγοσωστική σε σχέση με την ακτή, στο ναυαγοσώστη πισίνας και στην εκμάθηση κολύμβησης.»

