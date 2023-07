Κοινωνία

Αρπαγή παιδιού: Αυτός είναι ο 38χρονος που άρπαξε τον γιο του για λύτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα κατόπιν εισαγγελικής διάταξης τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του 38χρονου. Κατηγορείται για αρπαγή του 7χρονου γιου του με σκοπό να εισπράξει λύτρα.

-

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες και την ποινική δίωξη σε βάρος 38χρονου αλλοδαπού για αρπαγή ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη με σκοπό να εισπράξει λύτρα.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 25-6-2023 ο 38χρονος ευρισκόμενος στη Λάρυμνα Φθιώτιδας από κοινού με 40χρονη αλλοδαπή και 7χρονο αγόρι, του οποίου τυγχάνει βιολογικός πατέρας, προέβη στην αρπαγή του.

Σε μεταγενέστερη επικοινωνία που είχε με την 40χρονη, η οποία έχει την αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου, απαίτησε για την επιστροφή του παιδιού χρηματικό ποσό.

Δείτε την φωτογραφία και το όνομά του πατώντας ΕΔΩ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό του παραπάνω αδικήματος, καθώς και στη διερεύνηση συμμετοχής αυτού και σε άλλες αξιόποινες πράξεις σε βάρος και άλλων θυμάτων που δεν έχουν εισέτι καταγγελθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Μπλίνκεν: Τι είπαν εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους

Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε

Πτολεμαΐδα: Αρκούδα έκανε “επίσκεψη” σε σπίτι από την κύρια είσοδο (εικόνες)