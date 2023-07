Κόσμος

Φανάρι: Ζελένσκι - Βαρθολομαίος προσευχήθηκαν μαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ζελένσκι προσευχήθηκε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα θύματα του πολέμου με τη Ρωσία, που διανύει σήμερα την 500ή ημέρα του.

-

Ο Ζελένσκι προσευχήθηκε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του για την συμπαράσταση του στον ουκρανικό λαό

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, προσευχήθηκε σήμερα το πρωί μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα θύματα του πολέμου με τη Ρωσία, που διανύει σήμερα την 500ή ημέρα του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Παρασκευής, μετέβη σήμερα το πρωί στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Μετά από μια σύντομη προσευχή για τα θύματα του πολέμου που πλήττει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι δύο άνδρες συνομίλησαν μακριά από τις κάμερες.

«Ο αγώνας μας συνεχίζεται εδώ και 500 ημέρες, από την έναρξη της πλήρους εισβολής. Λάβαμε εδώ την υποστήριξη της Αγιότητάς του και προσευχές για τους μαχητές μας, το έθνος μας, το λαό μας, για τη ζωή στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την συνάντηση του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, λέγοντας ότι είναι «πολύ ευγνώμων στην Αγιότητά του που είναι μαζί μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού