Πολιτική

Βουλή - Σπαρτιάτες: το “ευχαριστώ” στον Κασιδιάρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σπαρτιατών εισήλθε στη Βουλή με τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίον ευχαριστώ θερμά" δήλωσε ο βουλευτής των "Σπαρτιατών" Αθανάσιος Χαλκιάς.

-

Δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων, ακούστηκε στην αίθουσα της ολομέλειας το όνομα του Ηλία Κασιδιάρη, ως του προσώπου που με την καταλυτική συνδρομή του, έφερε στη Βουλή το κόμμα Σπαρτιάτες.

Ο βουλευτής του κόμματος, Γιώργος Μανούσος κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, αναφέρθηκε στη στήριξη του κόμματός του από τον Ηλία Κασιδιάρη. «Μολονότι το κόμμα Σπαρτιάτες μπήκε στη Βουλή με τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, αυτό δεν σημαίνει -επειδή ακούστηκε χθες, αν μου επιτρέπετε- ότι είμαστε συνέχεια κάποιου ναζιστικού μορφώματος. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές, είμαστε απλά λαϊκά παιδιά, άπαντες. Εγώ συγκεκριμένα ήρθα εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία ενώ εργάζομαι σε δύο δουλειές, με δύο μικρά παιδιά. Αυτό που γίνεται, να στοχοποιείτε ανθρώπους χωρίς να γνωρίζετε το ποιόν τους, είναι, πέρα από πολιτικά ανήθικο, και ανεπίτρεπτο», είπε ο βουλευτής των «Σπαρτιατών».

Νωρίτερα σήμερα, ο βουλευτής των «Σπαρτιατών» Αθανάσιος Χαλκιάς δήλωσε: «Η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σπαρτιατών εισήλθε στη Βουλή με τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίον ευχαριστώ θερμά».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού