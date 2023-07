Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αιτωλοακαρνανία

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήταν το μέγεθός του.

Σεισμική δόνηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 5:02 μ.μ., εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 19,2 χιλιόμετρα.

Με λίγα λεπτά διαφορά ένας ακόμη σεισμός πραγματοποιήθηκε στην περιοχή κοντά στην Ναύπακτο μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

