Κοινωνία

Νεκρός 20χρονος μετά από καταδίωξη: Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

-

Ανακοίνωση σχετικά με την καταδίωξη που σημειώθηξκε σήμερα, Σάββατο έξω από τη Λάρισα και είχε ως αποτέλεσμα ένας 20χρονος να πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικού, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Το συγκεκριμένο όχημα αναζητούνταν καθώς είχε κλαπεί σήμερα από την περιοχή του Γαλατσίου Αττικής και ως εκ τούτου οι αστυνομικοί προέβησαν σε σήμα στάσης ώστε να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος. Ο οδηγός προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε περαιτέρω ταχύτητα, εξήλθε της Εθνικής Οδού και κινήθηκε στην επαρχιακή οδό προς Μοσχοχώρι, στην είσοδο του οποίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε τοιχίο οικίας και ακινητοποιήθηκε».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή ωστόσο ένας από τους αστυνομικούς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έκανε χρήση όπλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ατόμου στα πλευρά. Στο σημείο κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ πλην όμως, παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης, το άτομο κατέληξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σήμερα 8 Ιουλίου και ώρα 11:40 εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Κιλελέρ όχημα, στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός και κινούταν με μεγάλη ταχύτητα επί της Εθνικής Οδού στον Κόμβο Νίκαιας στη Λάρισα.

Το συγκεκριμένο όχημα αναζητούνταν καθώς είχε κλαπεί σήμερα από την περιοχή του Γαλατσίου Αττικής και ως εκ τούτου οι αστυνομικοί προέβησαν σε σήμα στάσης ώστε να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος. Ο οδηγός προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε περαιτέρω ταχύτητα, εξήλθε της Εθνικής Οδού και κινήθηκε στην επαρχιακή οδό προς Μοσχοχώρι, στην είσοδο του οποίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε τοιχίο οικίας και ακινητοποιήθηκε.





Ακολούθως εξήλθε του οχήματος και τράπηκε σε φυγή ωστόσο ένας από τους αστυνομικούς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έκανε χρήση όπλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ατόμου στα πλευρά. Στο σημείο κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ πλην όμως, παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης, το άτομο κατέληξε.

Όπως προέκυψε πρόκειται για 20χρονο υπήκοο Συρίας, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε βαθμό κακουργήματος και αποφυλακίστηκε πρόσφατα υπό όρους για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, ενώ τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους είχε συλληφθεί εκ νέου γα κλοπή οχήματος και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ ο αστυνομικός κρατείται και σε βάρος τους σχηματίζεται σχετική δικογραφία.

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένει την απόφαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία για την πειθαρχική διερεύνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού