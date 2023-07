Πολιτική

Βουλή - Πολάκης: Θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ

Τι είπε ο Παύλος Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ.

"Θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προγραμματική και οργανωτική συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποτελέσει σύντομα την εναλλακτική επιλογή στην Νέα Δημοκρατία που αποφάσισε ο λαός να μας κυβερνήσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια". Αυτό ανέφερε, στο πλαίσιο της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ο βουλευτής Χανίων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλος Πολάκης.

Μιλώντας για το ΕΚΑΒ, είπε ότι "όταν το παραλάβαμε το 2015, εντός μνημονίων, είχε 3.950 εργαζομένους και 650 παλιά ασθενοφόρα, Όταν το παραδώσαμε το 2019, είχε 4.230 εργαζομένους, και είχαμε αντικαταστήσει 327 ασθενοφόρα. Σημείωσε μάλιστα ότι, στα τέσσερα χρόνια της, η ΝΔ αντικατέστησε μόνο τα 60 από τα 128 ασθενοφόρα, που είχαμε προγραμματίσει εμείς, με τους δύο διαγωνισμούς στις περιφέρειες της Κεντρικής Ελλάδος και της Κεντρικής Μακεδονίας".

Ειδικότερα για την Αθήνα, είπε "ότι όταν παραδώσαμε τον Ιούλιο του 2019 το ΕΚΑΒ, στην Αθήνα, -γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε στην Νέα Μάκρη και στο Περιστέρι- κυκλοφορούσαν σε πρωινή και απογευματινή βάρδια 65 ασθενοφόρα επειγόντων, 9 μονάδες και 10 ασθενοφόρα χρονίων περιστατικών (σύνολο 84). Το βράδυ κυκλοφορούσαν 37 με 40, μέσα στα οποία ήταν 5 με 6 μονάδες. Πόσα έφτασαν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα επί ΝΔ; Δυστυχώς μόνο 52, δηλαδή 42 ασθενοφόρα επειγόντων, 6 μονάδες, και 4 χρονίων περιστατικών σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Και το βράδυ, περίπου τα ίδια με εμάς δηλαδή 35 με 37. «Αυτός είναι ο λόγος, και αντίστοιχα συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα, που τον τελευταίο μήνα έχουμε 7 περιστατικά θανάτων αναμένοντας το ΕΚΑΒ" είπε ο κ. Πολάκης.

