Βουλή - Κουτσούμπας: Η ολιγόλεπτη διακοπή και η χιουμοριστική απάντηση (εικόνες)

Ο ίδιος είπε ότι είχε ένα σπασμό στη μέση του. Καταχειροκροτήθηκε από τους βουλευτές

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ. Κουτσούμπας, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης είπε: «Ακούμε επι 3 ημέρες τους υπουργούς να παρουσιάζουν τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Ήρθατε και εσείς με φόρα» για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Ακούμε για νέο εκλογικό νόμο με πλαφόν 5% ή για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα μας βρίσκεται παντού απέναντι».

«Ξεκαθαρίζουμε. Θα είμαστε εδώ για να σας κάνουμε πιο δύσκολο να προχωρήσετε το αντιλαϊκό σας πρόγραμμα. Δεν σας υποτιμάμε στην προσπάθειά σας να φέρετε αυτά που αποκαλείτε ως προκλήσεις της νέας εποχής» ανέφερε ακόμη και συμπλήρωσε:

«Η ομιλία σας κ. Μητσοτάκη είχε λίγο απ' όλα. Λίγο από Κένεντι και λίγο από Μπάιντεν. Προκαλείτε αμηχανία σε κάποιους εδώ μέσα, όχι σε εμάς».

Διακοπή λόγω μέσης

Ο ίδιος κατά την ομιλία του ανέφερε ότι είχε πρόβλημα με την μέση του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φάνηκε πως ο πόνος έγινε πιο οξύς με αποτέλεσμα να μην αντέχει και να διακοπεί η συνεδρίαση με τους βουλευτές να τρέχουν να τον βοηθήσουν.

Λίγα λεπτά αργότερα η συνεδρίαση ξανάρχισε με τον ίδιο να αναφέρει από το βήμα πως είχε έναν σπασμό στην μέση του ενώ με χιουμοριστικό ύφος απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Κώστα Τασούλα, είπε πως «η συμβουλή να χάσω κιλά δε γίνεται τώρα σε 5 λεπτά».

«Μας κοψοχολιάσατε» του είπε στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Τασούλας. «Το χειροκρότημα ήταν για το πέσιμο» ανταπάντησε ο κ. Κουτσούμπας, ενώ χρειάστηκε τη βοήθεια συντρόφων του, για να κατέβει από το βήμα.

