Βουλή- Φάμελλος: Δεν ήταν νικηφόρα για την πλειοψηφία της κοινωνίας η τετραετία της ΝΔ

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι ενώ ήταν νικηφόρο το αποτέλεσμα των εκλογών «αυτό ουδόλως σημαίνει ότι ήταν νικηφόρα η τετραετία για την κοινωνική πλειοψηφία».

Να αποδομήσει την πρωτολογία του πρωθυπουργού, κατά την συζήτηση των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης επιχείρησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη σημερινή δευτερολογία του στη Βουλή.

Ο κ. Φάμελλος ξεκίνησε λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός στην ομιλία του για τις προγραμματικές δηλώσεις μάς είπε δύο πράγματα: «ότι τα έκανε όλα τέλεια την περίοδο 2019-2023 και ότι αντιμετώπισε πολλές εξωγενείς κρίσεις νικηφόρα και ότι τώρα ετοιμάζει το 4ο κύμα του εκσυγχρονισμού».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην «αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ στην αντιμετώπιση της πανδημίας: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για επιτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας όταν είχαμε πάνω από 37.000 θύματα, στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, με την Πορτογαλία με τον ίδιο πληθυσμό στις 27.000! Σχεδόν 40% περισσότερες απώλειες! Αυτή είναι πράγματι αριστεία!».

Συνεχίζοντας για την υγεία είπε: «Δεν είναι νικηφόρο γιατί ενώ υπήρχαν δισεκατομμύρια πόρων να μην έχουμε προσωπικό στο ΕΚΑΒ και να έχουμε ανησυχητικά συχνά θανάτους ακόμα και σε καρότσες αγροτικών! Και μην χρησιμοποιείτε στρεβλώσεις του παρελθόντος ως δικαιολογία εφόσον για αυτές ευθύνονται προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ».

Ακολούθως ρώτησε: «Η ΝΔ δεν κυβερνούσε το 2012-2015 όταν ο κος Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας έλεγε ότι δεν θέλει η τρόικα να του πάρει τη δόξα για τις απολύσεις των γιατρών; Και σίγουρα δεν είναι νικηφόρο για την ενεργειακή κρίση ότι η Ελλάδα είχε την πιο ακριβή κιλοβατώρα στην Ευρώπη για το 2022 σύμφωνα με τη Eurostat όπως και ότι τον Μάιο του 2023, η Ελλάδα είχε ακόμη το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (10,8%) στην ΕΕ και το και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των νέων (24%). Ενώ στην ομιλία σας δεν υπήρχε κάποια αναφορά στους νέους και σε κάποια στρατηγική για την καταπολέμηση του brain drain. Μόνο ένα ακόμα επίδομα, το youth pass».

