Βουλή - Κουτσούμπας: Θα μας βρείτε απέναντι στο αντιλαϊκό πρόγραμμά σας

Τι δήλωσαν Στίγκας, Βελόπουλος, Νατσιός και Κωνσταντοπούλου στην τελευταία συνεδρίαση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Βολές στο «αντιλαϊκό» κυβερνητικό πρόγραμμα εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, στην τελευταία συνεδρίαση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Όπως εξήγησε, «τα πράγματα στη διεθνή οικονομία και στην Ευρωζώνη, δεν είναι καθόλου όπως θέλει να τα παρουσιάζει η κυβέρνηση» και τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «θα βρει απέναντί της όλους τους εργαζόμενους, τη νεολαία, το κίνημά τους σε όλα όσα ετοιμάζει». «Πιο μαζικά, πιο μαχητικά αυτή τη φορά, με λιγότερες αυταπάτες για δήθεν κάποιες εύκολες λύσεις με κυβερνητικές εναλλαγές παρόμοιας κατεύθυνσης. Και με πιο δυνατό το ΚΚΕ να μπαίνει μπροστά σε αυτήν την επίθεση» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «παρά τον συνολικό αρνητικό πολιτικό συσχετισμό τον οποίο το ΚΚΕ ποτέ δεν παρέβλεψε, ούτε υποτιμά, δυναμώνει ταυτόχρονα ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα, όλων αυτών, δηλαδή, που υπηρετούν σύσσωμα τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου και οι διάφορες κυβερνήσεις. Δυναμώνει η αναζήτηση λύσης στα σημερινά προβλήματα μέσα από τον συλλογικό οργανωμένο αγώνα, τη συμμετοχή στο κίνημα, τη συλλογική δράση».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε «θα μας βρίσκετε παντού μπροστά σας και εδώ μέσα, κυρίως όμως έξω, στο πλάϊ των εργαζομένων, μέσα στους αγώνες και στις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Να εμποδίζουμε τα χειρότερα, αλλά κυρίως να διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ανάσες ανακούφισης για τον λαό με κατάργηση των άδικων φόρων, των πλειστηριασμών στην πράξη, να παλεύουμε για αναβαθμισμένη Παιδεία και Υγεία, αναδεικνύοντας την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας με την οποία ο λαός βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του».

«Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος. Η προοπτική οι αγώνες αυτοί να δυναμώνουν, να μαζικοποιούνται, να αποκτούν συντονισμένο πανελλαδικό χαρακτήρα με πιο ξεκάθαρο αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό» ανέφερε. Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ δεν κάνει κριτική στην κυβέρνηση όπως εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ότι «καθυστερεί στην υλοποίηση του προγράμματός της». «Ακριβώς το αντίθετο σας καταλογίζουμε: Ότι τρέχετε να υλοποιήσετε τους στόχους σας σε βάρος του ελληνικού λαού και των συμφερόντων του» υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι, το ΚΚΕ «δεν προσάπτει μομφή στην κυβέρνηση ότι δήθεν απέχει από τα "κανονικά" ευρωπαϊκά κράτη» γιατί, όπως είπε «το "κανονικό" ευρωπαϊκό κράτος της Γερμανίας με τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σολτς προχώρησε ήδη σε πρόγραμμα περικοπών μαμούθ των κοινωνικών δαπανών ύψους 31 δισ. ευρώ».

«Εμείς δεν είμαστε με τις κυβερνήσεις ούτε του Σολτς, ούτε του Μακρόν στη Γαλλία, είμαστε με τα εκατομμύρια των εργαζομένων και των νέων που και στη Γερμανία και στη Γαλλία απαιτούν να ζήσουν όπως δικαιούνται» ανέφερε και τόνισε: «Εμείς θα είμαστε εδώ για να σας κάνουμε πιο δύσκολο να προχωρήσετε αυτό το αντιλαϊκό πρόγραμμα, να πιάσετε δηλαδή τους στόχους του κεφαλαίου, που είναι ποτισμένοι μόνο με τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων». Ο Δ. Κουτσούμπας στην ομιλία του αναφέρθηκε στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της κυρίαρχης πολιτικής, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενες γυναίκες, τα νέα ζευγάρια, οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές και οι μαθητές.

Αναφερόμενος στο άρθρο 16 είπε ότι «σε όλη την προεκλογική περίοδο ο κ. Μητσοτάκης δεχόταν τη μια πάσα μετά την άλλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα αξιοποιώντας το άρθρο 28 που δίνει τη δυνατότητα για διακρατικές συμφωνίες στο πλαίσιο της υπερίσχυσης του ευρωενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού, όπως επέβαλε η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, η κυβέρνηση της ΝΔ ψάχνει τρόπους για να ξεπεράσει τα εμπόδια του άρθρου 16 και ανοίγει συνολικά επικίνδυνους δρόμους».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η πολιτική της κυβέρνησης έχει ταξικό πρόσημο και συνέπειες. Υπάρχει στη χώρα μας οργανωμένο κίνημα και θα απαντήσει στα απαράδεκτα σχέδια που ορθώνουν νέους φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας». «Το ίδιο και στην Υγεία που η πολιτική της κυβέρνησης για τη νέα τετραετία συμπυκνώνεται στη φράση "λίγα για τους πολλούς και πολλά για τους λίγους"» τόνισε. Σημείωσε, δε, ότι αυτά που ονομάζει η κυβέρνηση "προκλήσεις" και "εξωγενείς κρίσεις", «δεν είναι τίποτε άλλο από τις αξεπέραστες αντιφάσεις του συστήματος που υπηρετεί».

Τόνισε ότι «σήμερα οι δυνατότητες για κάλυψη των κοινωνικών αναγκών είναι μεγαλύτερες από ποτέ και όμως η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες και στο πως ζουν οι πολλοί είναι επίσης μεγαλύτερη από ποτέ. Η Ελλάδα για την οποία μίλησε ο κ. Μητσοτάκης όπου οι ατομικές φιλοδοξίες της καθεμιας και του καθενός θα συμβαδίζουν με τη συλλογικη πρόοοδο δεν πρόκειται να υπάρξει σε αυτό το σύστημα ό,τι κι αν του κάνει». «Γιατί καπιταλισμός σημαίνει η κοινωνική πρόοδος να θυσιάζεται για τη μεγιστοποίηση του ατομικού κέρδους σε βάρος της ευημερίας των πολλών. Γιατί σε όσες πτώσεις και αν κλίνουν τον "εκσυγχρονισμό" το μόνο που προσφέρει αυτό το σύστημα είναι αναχρονισμός, βαρβαρότητα, οπισθοδρόμηση και σήψη στο επίπεδο των ιδεών, όπως φαίνεται και με μια ματιά εδώ μέσα στις διάφορες πτέρυγες αυτής της Βουλής» τόνισε.

«Το έγραψαν ο Μάρξ και ο Ένγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο: Στη θέση της παλιάς αστικής κοινωνίας με τις τάξεις και τις ταξικές της αντιθέσεις έρχεται μια ένωση όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός και της καθεμιάς είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων. Σε πείσμα όλων σας θα το κάνουν πράξη, οπωσδήποτε οι ερχόμενες γενιές. Γιατί έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Την πείρα, και θετική και αρνητική, την έχουμε μελετήσει, δεν πρόκεται ξανά να υπάρξουν οι ίδιες αδυναμίες, ελλείψεις να γίνουν ίδια λάθη. Γιατί όντως οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, γιατί όντως τις καλύτερες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και θα τις ζήσουμε, να είστε σίγουροι όλοι και όλες γι'αυτό. Κι αυτό θα είναι το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό» υπογράμμισε, καταλήγοντας, στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Στίγκας: Οι "Σπαρτιάτες" είμαστε πλέον η εθνική φωνή όλων των Ελλήνων

«Ο ελληνικός λαός σύσσωμος θα αντιταχθεί και θα σταθεί όρθιος φυλάσσοντας Θερμοπύλες και πολεμώντας ντόπιους και ξένους εχθρούς που οραματίζονται μία Ελλάδα χωρίς σύνορα, θρησκεία, αξίες, πολιτισμό και ιστορία. Εμείς, οι ”Σπαρτιάτες”, είμαστε πλέον η εθνική φωνή όλων των Ελλήνων». τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Σπαρτιάτες, Βασίλης Στίγκας, στην τοποθέτησή του επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο Β.Στίγκας είπε πως νόμιζε «με όλα αυτά που άκουγα, ότι βρισκόμουν σε μια άλλη χώρα, πιθανόν σε κάποια ευρωπαϊκή, όπου κυριαρχούν η σοβαρότητα, η αλήθεια, οι νόμοι και το κράτος δικαίου" και προσέθεσε: "Μια επανάληψη των δηλώσεων του 2019, χωρίς μέχρι σήμερα η χώρα να έχει κάνει βήματα προόδου. Τι άλλαξε, κύριε πρωθυπουργέ, από το 2019 ή από το 2010, όταν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Παπαδήμου, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θάψατε την Ελλάδα και τους Έλληνες στους τάφους των μνημονίων; Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, παρά μόνο υποσχέσεις και ψέματα πάνω στα ερείπια μιας ολοκληρωτικά κατεστραμμένης χώρας, που εσείς και οι όμοιοί σας δημιουργήσατε».

Όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού σχολίασε: «Καμαρώνετε, ότι αυξήσατε τον κατώτατο μισθό στα 780 ευρώ, όταν το 2019 ήταν στα 650, αλλά δεν είπατε ότι το 2010 ήταν 750 ευρώ. Και εάν δεν μας βάζατε στα μνημόνια, αναλογικά σήμερα θα ήταν τουλάχιστον 1.200 ευρώ, για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια ένας άνθρωπος. Και λέτε ότι μέσα στην τετραετία θα τον πάτε στα 950 και στο τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ. Δεν είπατε, όμως, ότι με αυτή την αύξηση αυτομάτως ο εργαζόμενος χάνει το αφορολόγητο και μπαίνει στην μέγγενη της εφορίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, το παλιό κόλπο: Από τη μία τα δίνετε και από την άλλη τα παίρνετε, χωρίς να σας στοιχίσει τίποτα».

Ο πρόεδρος των ”Σπαρτιατών” πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικά στα τρόφιμα, καθώς και των φόρων στα καύσιμα, τους οποίους χαρακτήρισε "ληστρικούς, που γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις", ενώ ζήτησε την άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Όσον αφορά στις προβλέψεις της κυβέρνησης για μείωση του δημοσίου χρέους και για περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας, ο Β.Στίγκας ανέφερε ότι «προβλέψατε ότι θα γίνει μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ αρκετά κάτω από το 140%, έως το 2027. Υποχώρηση της ανεργίας στο 8%, μέσα στην επόμενη τετραετία, εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ και ότι θα αυξήσετε το ΑΕΠ στα 260 δισ." και σολίασε: "Και πάλι, τι σύμπτωση, στο τέλος της τετραετίας. Εμείς δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο και εσείς κάνετε και προβλέψεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό σε μια κατεστραμμένη χώρα, με τους δείκτες της ανεργίας να χτυπούν κόκκινο και όταν κάτι παραπάνω από τον μισό πληθυσμό ζει στα όρια της φτώχειας, με περισσότερους από 1.000.000 νέους ανθρώπους να έχουν φύγει στο εξωτερικό προς αναζήτηση καλύτερης τύχης; Πολύ θα θέλαμε να έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα μια Σίλικον Βάλεϊ, για να δουλεύουν και να δημιουργούν τα καλύτερα ελληνικά μυαλά και να δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία για την χώρα μας».

Ο πρόεδρος των ”Σπαρτιατών” σημείωσε ακόμα, μεταξύ άλλων: «Βγαίνουμε μπροστά δυναμικά, με σθένος και αποφασιστικότητα όχι μόνο για να μην ζήσουμε ξανά ημέρες ντροπής, όπως στις Πρέσπες, αλλά και για να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να σταθούμε ξανά πάλι στα πόδια μας και να φτιάξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που μας αξίζει.

Και να είσαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε».

Βελόπουλος: Κανείς δεν υπογράφει την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη

Για τη συμφωνία των Πρεσπών, την τραγωδία στα Τέμπη, την εξωτερική πολιτική, την «παράνομη είσοδο λαθρομεταναστών» στη χώρα αλλά και την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την τελευταία ημέρα των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή.

«Πέρασαν δύο 24ωρα που προσπαθήσαμε να πείσουμε ορισμένους να συνεναίσουν τουλάχιστον για τα Τέμπη σε επίπεδο ανθρωπιάς. Πολλοί δάκρυσαν, πολλοί πόνεσαν, αγωνιούν, αλλά ουδείς είχε την ανθρωπιά να υπογράψει την εξεταστική» δήλωσε στην αρχή της δευτερολογίας του.Τα «πυρά» του έστρεψε στον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό που αντί να τηρήσει αυτό που υποσχέθηκε ο ίδιος: “23 Φεβρουαρίου 2016 δεσμεύομαι για εξεταστική επιτροπή για την περίοδο Βαρουφάκη”, που μας οδήγησε σε κλείσιμο τραπεζών και capital controls. Πόση αναξιοπιστία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος;».

Κατήγγειλε επιπλέον ωμή παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Υπογράψτε εξεταστική επιτροπή». «Δε ντρέπεται η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η Ελλάδα; Πολλοί απορούν. Θα σας αποδείξω γιατί σήμερα το πρωί ο υπουργός εξωτερικών ο κύριος Γερπαπετρίτης έκανε δήλωση για ωμή παραβίαση διεθνούς δικαίου», συμπλήρωσε ο κ. Βελόπουλος και προχώρησε σε ανάγνωση της ανάρτησης του κ. Γεραπετρίτη.

Και συνέχισε: «Θα μας πει ο Μητσοτάκης γιατί του τηλεφώνησε ΥΠΕΞ των ΗΠΑς Γιατί έφυγε; Ήξερε τί θα ακούσει και όποτε είναι να κούσει κάτι που θα τον ενοχλήσει φεύγει». Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε: «Τους παρατάει η Σαυδική Αραβία και δεν έχουν το θάρρος να πάρουν τα Patriot πίσω. Αυτά που τους έδωσε δωρεάν η Ελλάδα. έφυγαν (τα Patriot) και πήγαν στην Σαουδική Αραβία για να προστατέψουμε τους Σαουδάραβες και τώρα δεν το ζητάνε πίσω. Φέρτε πίσω τα Patriot».

Μεταξύ άλλων ο κ. Βελόπουλος ανέφερε ότι «καταχωρήθηκε ο όρος τουρκικό Αιγαίο, άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης». Δεν είστε ανθρωπιστής κύριe πρωθυπουργέ, όταν αφήνετε ελeεύθερους να έρχονται στη χώρα «λαθρομετανάστες». Θεωρούμε ότι οι τόσοι (μετανάστες) δεν μπορούν να αφομοιωθούν, κάνετε το ένα λάθος μετά το άλλο, υπογράμμισε.

«Κατά την άποψή μας δεν αξίζει να έχει τέτοια αντιμετώπιση από όλους μας στον ελληνικό λαό. Καταθέσαμε εξεταστικές επιτροπές. Αν η κ. Κωνσταντοπούλου καταθέσει θα την υπογράψουμε εμείς, δεν θα αφήσουμε να πάθει κακό ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα ανήκει τους Έλληνες». Έκλεισε την ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τονίζοντας: «Μην υπογράψετε τίποτα. Παράκληση και έκκληση από τα βάθη της ψυχής μου» είπε απευθυνόμενος στη Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο στο Βίλνιους.

Νατσιός: Θα μας φακελώνουν με τις νέες ταυτότητες

Η «Νίκη» τάσσεται κατά της έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τις οποίες θεωρεί «φακέλωμα», ανέφερε κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του κόμματος, Δημήτρης Νατσιός.mΠαράλληλα, τόνισε πως για το κόμμα του η ψήφος έχει και πνευματική διάσταση. Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας λέγοντας ότι δεν άκουσε «κάποιο σπουδαίο μέτρο για την καταπολέμησή» της ενώ χαρακτήρισε τα "pass", «σοβιετικού τύπου κουπόνια, για επαίτες και όχι πολίτες».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν δεσμεύτηκε για την πάταξη του λαθρεμπορίου, έκανε λόγο για «υπερφορολόγηση» και πρότεινε την πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων για την εφάπαξ εξόφληση της κύριας οφειλής, για χρέη φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δημόσιο. Ο κ. Νατσιός τάχθηκε επίσης κατά της έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και υποστήριξε πως «πρόκειται για μία ταυτότητα με δυνατότητα γεωεντοπισμού και συλλογής πληροφοριών και φακελώματος του πολίτη» ενώ διερωτήθηκε εάν «θα υπάρχει δυνατότητα προαιρετικότητας ή θα κινδυνεύει ο πολίτης που δεν θέλει να την πάρει, να τεθεί εκτός κοινωνίας και δικαιωμάτων, ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας».

Μιλώντας για τη Δημόσια Υγεία έκανε λόγο για «καταστροφή» και «πολυετές έγκλημα», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κατά την διάρκεια της πανδημίας, «εκμεταλλεύτηκε την τρομακτική πίεση που υπέστη το δημόσιο σύστημα υγείας, ως ευκαιρία για να το αποτελειώσει». «Ολοένα και πιο συχνά βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων να πεθαίνουν αβοήθητοι, διότι δεν βρίσκουν ένα ασθενοφόρο να τους παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αντικρίζουμε ακόμα και τριτοκοσμικές εικόνες που μας προκαλούν θλίψη και ντροπή, με ασθενείς να μεταφέρονται σε καρότσες αγροτικών για να σωθεί η ζωή τους, ελλείψει ασθενοφόρων».

Στο θέμα της ενδεχόμενης αναθεώρησης του Συντάγματος επανέλαβε τα ερωτήματα που είχε θέσει και κατά την πρωτολογία του για το εάν η κυβέρνηση σκοπεύει «να διαγράψει το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος από την προμετωπίδα του Συντάγματος» και εάν θα προχωρήσει στην αναθέωρηση των άρθρων για τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους και την αποστολή της Εκπαίδευσης. Αναφερόμενος σε προηγούμενη τοποθέτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη για ενδεχόμενη υποδοχή μεταναστών ως εποχικών εργατών είπε: «Σεβόμαστε κάθε χώρα αλλά θέλουμε και οι αλλοδαποί να σέβονται την έννομη τάξη μας. Όποιοι την παραβιάζουν, όπως στη Ρόδο, να δικάζονται και να εκτίουν την ποινή τους στη χώρα τους όπου θα τους επιστρέφουμε με απέλαση. Καμία ανοχή στην ανομία».

Συνεχίζοντας είπε πως «για πρώτη φορά, ο πρωθυπουργός δεν έκανε την παραμικρή νύξη για την Κύπρο μας» και προσέθεσε πως «η Κύπρος μας είναι παράδειγμα προς μίμηση για το ελληνικό κράτος». Υποστήριξε πως τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών παραμένουν αδικαίωτα. «Είδαμε το επίσημο κράτος να συνεχίζει απτόητο με την ίδια αμέλεια και ανεπάρκεια να προσφέρει τις υπηρεσίες του, και όλους τους θεσμικά ιθύνοντες να συνεχίζουν την πολιτική σταδιοδρομία τους, σαν να μην συνέβη τίποτε. Σαν να μην έγινε κάτω από την εποπτεία του κράτους και των αρμοδίων υπευθύνων το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της ελληνικής ιστορίας. Νομίζουμε πως θα ζούμε αιώνια και πως δεν θα δώσουμε λόγο στον Θεό; Αν δεν μας ενδιαφέρει η ποινική διάσταση του θέματος, τουλάχιστον έχουμε αναλογιστεί την ηθική και πνευματική διάστασή του;» ανέφερε και κατέληξε:

«Για τη ΝΙΚΗ η ψήφος έχει και πνευματική διάσταση, αντιστέκεται σθεναρώς, με πίστη και άδολη φιλοπατρία, στα κάθε λογής τέρατα που ροκανίζουν τα θεμέλια του έθνους μας. Καταψηφίζουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης».

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

Έντονη κριτική στους βουλευτές της πλειοψηφίας αλλά και της αντιπολίτευσης που απουσίαζαν από την «κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία» για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση άσκησε η επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη δευτερολογία της σήμερα στην Βουλή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η διαδικασία έγινε «με τρόπο υποβαθμισμένο και αναντίστοιχο με τη σοβαρότητά» της, ενώ χαρακτήρισε «δείγμα αλαζονείας» και «παλαιοκομματισμού» την «απροκάλυπτη απουσία τη ΚΟ της ΝΔ».

«Ακόμα και κορυφαίοι υπουργοί μίλησαν με σχεδόν άδεια αίθουσα της Ολομέλειας από κυβέρνηση και από το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν συνάδει με τον όρκο που δώσαμε να υπηρετούμε το Σύνταγμα, τη Δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Δεν υπηρετούμε τη Δημοκρατία όταν η Βουλή αντί για κοιτίδα της δημοκρατικής λειτουργίας, μετατρέπεται σε άδειο θέατρο όπου εκφωνούνται παράλληλοι μονόλογοι χωρίς κανείς να ακούει κανέναν και κανείς να απαντάει σε κανέναν», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, η κυρία Κωνσταντοπούλου προχώρησε στην «κωδικοποίηση» των λόγων για τους οποίους η Πλεύση Ελευθερίας δεν προτίθεται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα ανέφερε δέκα λόγους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: την «παρουσία-απουσία» των βουλευτών τής πλειοψηφίας στη διαδικασία, τη χάραξη πολιτικής χωρίς να βρίσκεται στο επίκεντρο ο άνθρωπος και η ανθρώπινη ευημερία, την μη αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας και των υπερχρεωμένων πολιτών, την μη εξαγγελία πολιτικής για την ασφάλεια των μεταφορών και των σιδηροδρόμων, ειδικά μετά την τραγωδία των Τεμπών, την μη τοποθέτηση της κυβέρνησης έναντι την πρότασης της Πλεύσης Ελευθερίας για την αναθεώρηση τριών άρθρων του Συντάγματος που έχουν να κάνουν με την κατάργηση της βουλευτικής και της υπουργικής ασυλίας και του διορισμού της ηγεσίας τής Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, την επιμονή της κυβέρνησης για την κατάργηση του άρθρου 16, την ΠΝΠ της κυβέρνησης για την απασχόληση των πυροσβεστών προκειμένου να καλύψει τα κενά στη δημόσια υγεία, την μη αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, την «αδιαφανή και άδηλη εξωτερική πολιτική» και τέλος την μη εξαγγελία πειστικής πολιτικής για την εξάλειψη όλων των διακρίσεων.

Κλείνοντας, η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως ακούστηκαν και «θετικές τοποθετήσεις» όπως η ανάκτηση δημοσίου ελέγχου της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και η πολιτική για την ανάκτηση των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας πως δεν είναι «αυτοσκοπός» της Πλεύσης Ελευθερίας να αντιτίθεται σε όλα, ζητώντας ωστόσο παράλληλα από την κυβέρνηση να ακούει την «κριτική και τις επισημάνεις» της αντιπολίτευσης.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο να απαγορευτούν στη Βουλή οι «ρατσιστικές, σεξιστικές και μισαλλόδοξες εκφράσεις» καθώς δεν αποτελεί «ζήτημα ελευθερίας του λόγου» αλλά «βασική αρχή της δημοκρατίας και της δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου».

