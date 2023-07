Κοινωνία

Φωτιά στο Λουτράκι - Στην μάχη και τα εναέρια

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (8.7.2023) στο Λουτράκι.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην Καλλιθέα του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ασθενείς περίπου στα δύο μποφόρ. Πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν πως η φωτιά είναι -προς το παρόν- μακριά από τον οικισμό.

Στο συμβάν επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν κι άλλα οχήματα καθώς και πεζοπόρο τμήμα.

Στην "μάχη" και εναέρια μέσα από την Ελευσίνα και πιο συγκεκριμένα 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα και αναμένεται να επιχειρούν μέχρι να πέσει το φως της ημέρας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιθέα του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2023

