Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Wimbledon: εύκολη επικράτηση και πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον 4ο γύρο του Wimbledon.

-

Για 2η φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά το 2018, η Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί στον 4ο γύρο του Γουίμπλεντον.

Μετά από δύο εξαντλητικούς αγώνες... δύο δόσεων και 10 σετ, με Ντόμινικ Τιμ (3-2) και Άντι Μάρεϊ (3-2) ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε και την κούραση και με το «καθαρό», αυτή την φορά, 3-0 επί του Λάζλο Τζέρε (6-4, 7-6, 6-4), θα βρεθεί στην φάση των «16» του λονδρέζικου Major έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα.

Στο δρόμο του Τσιτσιπά για την πρόκριση στους προημιτελικούς θα βρεθεί ο Αμερικανός, Κρις Γιούμπανκς, ο οποίος νωρίτερα επιβλήθηκε πολύ δύσκολα με 3-0 του Αυστραλού Κρίστοφερ Ο’ Κόνελ, με όλα τα σετ να κρίνονται στο τάι μπρέικ, 7-6(5), 7-6(3), 7-6(2).

Δύο ώρες και 6 λεπτά χρειάστηκε ο 24χρονος πρωταθλητής σήμερα για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Σέρβου. Και το ματς με τον Τζέρε, όπως και τα δύο προηγούμενα, ήταν κλειστό, με τον Τσιτσιπά, όμως, να δείχνει ξανά αποφασισμένος παρά την κόπωση. Ήταν και πάλι ουσιαστικός, ψύχραιμος σε καθοριστικά σημεία του αγώνα κι όταν χρειάστηκε ψυχολογικά έτοιμος ν΄ αντεπεξέλθει όταν τα πράγματα έδειχναν να... στραβώνουν.

Όπως, για παράδειγμα, στο δεύτερο σετ, όπου βρέθηκε νωρίς πίσω με μπρέικ, αλλά και με μίνι μπρέικ στο game που έκρινε το σετ. Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, είχε την απάντηση και στο φινάλε δικαίως πήρε αυτό που του άξιζε με βάση τη συνολική του εικόνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού