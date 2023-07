Πολιτική

Βουλή - Μητσοτάκης: η εντολή που πήραμε στις εκλογές ήταν για μεγάλες αλλαγές (εικόνες)

Τι είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ξεκινώ ευχόμενος περαστικά στον Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η συζήτηση σηματοδοτεί έναν πρώτο διάλογο για τις προτεραιότητες της χώρας. Θέλω να συγκρατήσω το ήπιο κλίμα της συζήτησης και εύχομαι αυτό να διατηρηθεί γιατί αυτό εκφράζει το μήνυμα της ενότητας και της υπευθυνότητας, που εξέπεμψαν οι πολίτες με τη ψήφο τους», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, με την οποία ολοκληρώνεται η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Ωστόσο, όπως είπε «ο λόγος της αντιπολίτευσης δεν είχε πειστικά επιχειρήματα εναντίον των κυβερνητικών πολιτικών, ούτε χρήσιμες παρατηρήσεις για να τις βελτιώσουν. Οι πολιτικοί αρχηγοί περιορίστηκαν σε επανάληψη συνθημάτων που είχαν εξαντληθεί προεκλογικά».

«Οι εκλογές έδειξαν πως η Ελλάδα έχει περάσει στην εποχή των μεγάλων αλλαγών, η εντολή που έχει πάρει η πλειοψηφία είναι να προχωρήσει γρήγορα σε αυτές» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Υλοποίησα τις προγραμματικές δηλώσεις του 2019

«Υλοποίησα τις δεσμεύσεις των προγραμματικών δηλώσεων του Ιουλίου του 2019 εξ ου και μας ξαναψήφισαν οι πολίτες» είπε συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να συμφωνεί με τον ορισμό που έδωσα στον πολυδύναμο εκσυγχρονισμό. Ας συμφωνήσουμε και στους δείκτες προκειμένου να γίνει η σύγκλιση με την Ευρώπη, ότι δηλαδή πετυχαίνουμε τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως «Σε ό,τι αφορά στην πράσινη μετάβαση, η Ελλάδα είναι σήμερα πρωταγωνίστρια. Όλα αυτά είναι ενδείξεις προόδου και σύγκλισης με την Ευρώπη».

«Δεν έκρυψα ποτέ τα προβλήματα στο Κράτος Δικαίου, τελικός κριτής είναι η έκθεση της ΕΕ που επιβεβαιώνει τη βελτίωση» είπε συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ζήτημα της «κοινωνικής κατοικίας» που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σημείωσε: «Μας είπατε για 150.000 κοινωνικές κατοικίες, πόσο να βάλουμε το μέτρο, μιλάμε για δεκάδες δισ. ευρώ. Εδώ δεν είναι Ευρωβουλή, θα υποστείτε τη βάσανο της αντιπαράθεσης. Θα πρέπει να έχετε κοστολογημένες προτάσεις» του είπε και στη συνέχεια «απάντησε» και σε όσα είπε από το βήμα της Βουλής ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος: «Για την αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχω να πω πολλά. Μας είπατε όσα μας λέγατε προεκλογικά. Το έλεγα και στον κ. Τσίπρα, ότι αντιπολιτευόσασταν ένα σκιάχτρο, που δεν υπήρχε και ο ελληνικός λαός μας επιβράβευσε δίνοντας μας μεγαλύτερο ποσοστό. Πρώτος εγώ είπα για τις δύσκολες μάχες που πρέπει να κερδίσουμε»συμπλήρωσε.

Αύξηση του κατώτατου μισθού και ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στο δρόμο που μας έδειξαν με την ψήφο τους οι πολίτες, με γνώμονα τους άξονες και με ορίζοντα το 2027» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Αναφέρω την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, είμαι σίγουρος πως θα γίνει εντός του 2023» τόνισε και απευθυνόμενος εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Εάν πιστεύετε κύριοι του ΠΑΣΟΚ ότι βρισκόμαστε στο χείλος της δημοσιονομικής καταστροφής να μας πείτε, χρειαζόμαστε πιο σφιχτή πολιτική ή έχουμε τράτο να δώσουμε περισσότερα; Και τα δύο πάντως δεν μπορεί να ισχύουν».

«Μεγάλος στόχος είναι η αύξηση του μέσου και του κατώτατου μισθού αλλά και η μείωση των ανισοτήτων. Η ανάπτυξη θα πρέπει να μικραίνει τις κοινωνικές ανισότητες, και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υποδεικνύουν ότι έχουμε κάνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στα θέματα του ΕΣΥ, επισήμανε πως «Επίσης οι παρεμβάσεις στην Υγεία, θέλω να δώσω έμφαση στην ταχύτατη παρέμβαση στα Επείγοντα, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ».

Σε ό,τι αφορά στην ψηφιοποίηση του Κράτους: «Ακόμη ένας στόχος είναι η συνέχιση του ψηφιακού Κράτους. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη στο συγκεκριμένο τομέα» είπε και αναφέρθηκε και σε άλλους τομείς που των προγραμματικών δηλώσεων: «οι προτεραιότητες μας στην παιδεία, η τεχνολογική εκπαίδευση, η προσχολική αγωγή, επίσης η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, και βεβαίως η συνέχιση της υλοποίησης μίας στιβαρής και υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής».

«Όσοι ανέβηκαν σε αυτό το βήμα και φόρεσαν τη ρομφαία του υπερπατριώτη να δούμε πως θα σταθούν απέναντι στον πατριωτισμό των πράξεων» τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δευτερολογία του επί των προγραμματικών δηλώσεων.

Κατατίθεται νόμος με τον οποίο αίρονται τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

«Παρ ό,τι επίμονος ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, είναι χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου» τόνισε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «η μείωση του ΦΠΑ σε άλλες χώρες της ευρωζώνης δεν απέφερε τα προσδοκώμενα».

«Νέο στοίχημα είναι ο πολυδύναμος εκσυγχρονισμός» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι μπορούμε να ενσωματώνουμε τις παραδοσιακές μας αξίες προσαρμοζόμενοι στις νέες προκλήσεις. «Αυτή είναι και η επιτυχία της νέας Νέας Δημοκρατίας, η ουσία της πολιτικής μας να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που μας έχει ανάγκη».

«Τώρα είναι η ώρα της δουλειάς, οι ανάγκες του τόπου για αλλαγές είναι μεγάλες και οι ευθύνες βαριές, το μεγάλο ποσοστό δεν μεταφράζεται σε λευκή επιταγή» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. «Κάθε φωνή μπορεί να είναι χρήσιμη αρκεί να μην είναι κακόφωνη» είπε.

«Ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα» σημείωσε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Στις αρχές της εβδομάδος που έρχεται, αναρτούμε νόμο που θα καταργεί όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ώστε όλοι οι συμπολίτες που είναι εγγεγραμμένοι να μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους. Σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε πόση συνέπεια έχουμε μεταξύ λόγων και πράξεων και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να ψηφιστεί από 300 βουλευτές».

Και συμπληρώνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε «συνέπεια και προσήλωση στο καθήκον μου θα ζητήσω από τους πολίτες να είναι συνοδοιπόροι στο ταξίδι αναγέννησης της πατρίδας».

Απάντηση έξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με όσα είπε για τις κοινωνικές κατοικίες.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση:

"Καλό θα είναι ο κ. Πρωθυπουργός να ακούει πιο προσεκτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ώστε να μην εκτίθεται.

Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, ότι η δεξαμενή των 150.000 κοινωνικών κατοικιών θα προκύψει από νεόδμητες κατοικίες, που θα κατασκευαστούν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τη δεξαμενή θα συμπληρώσουν ιδιωτικές κατοικίες, που θα διαθέσουν προς ενοικίαση οι ιδιοκτήτες τους αξιοποιώντας φορολογικά και άλλα κίνητρα.

Αντί ο κ. Μητσοτάκης να αστειεύεται για το κόστος του τετραγωνικού μέτρου, στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ας αναζητήσει την τεχνογνωσία από τους ομολόγούς του της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας.

Ίσως του φανεί χρήσιμη, καθώς η κυβέρνησή του ενέταξε μόλις 100 κατοικίες στο Ταμείο Ανάκαμψης ενώ η Πορτογαλία 26.000, η Ιταλία 10.000 και η Ισπανία 20.000 κατοικίες."





