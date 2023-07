Πολιτική

Βουλή - Βορίδης: Κυβέρνηση με όραμα ελευθερίας και υπεύθυνου πατριωτισμού

Ο υπουργός Επικρατείας επεφύλασσε απαντήσεις στους αρχηγούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στα ζητήματα που ήγειραν

Απαντήσεις στους αρχηγούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στα ζητήματα που ήγειραν κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, επεφύλασσε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης από το βήμα της Ολομέλειας και τον νέο του ρόλο στην κυβέρνηση.

Μόλις πριν λίγα λεπτά είχε κατέβει από το βήμα ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και είχε εξηγήσει γιατί το κόμμα του δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Κύριε Φάμελλε, δεν ξέρω πού θα δώσετε εσείς ψήφο εμπιστοσύνης. Άκουσα ότι θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Το σίγουρο είναι ότι η κοινωνία δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε εσάς. έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να αρχίσουμε να γειωνόμαστε με την μετεκλογική πραγματικότητα…», σχολίασε ο Μάκης Βορίδης.

Καθώς ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο Μάκης Βόριδης υπενθύμισε στην εθνική αντιπροσωπεία, μια σειρά από διατάξεις που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα με αντικείμενο την ευθύνη των τραπεζικών στελεχών. Ανάμεσα σε αυτές και η διάταξη του άρθρου 65 του Ν.4472/2017 που ορίζει ότι όσοι από τον νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή την με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση της δημόσιας περιουσίας ή περιουσίας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή περιουσίας ΝΠΔΔ δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τελούν για την εξυπηρέτηση αναδιάρθρωσης ή διαγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών κατά τα οριζόμενα στον πτωχευτικό κώδικα ή στους νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους. «Δεν χρειάζεται φαντασία για να ξέρουμε ποιος το ψήφισε», είπε ο Μάκης Βορίδης και προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διάταξη του άρθρου 192 του Ν. 4389/2016, ψήφισε το ακαταδίωκτο των μελών του ΔΣ και στελεχών του Υπερταμείου στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η δημόσια περιουσία. «Και κουνάτε δάχτυλο; Και κουνάτε δάχτυλο; Αλήθεια τώρα;», σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας και απάντησε και στις αιτιάσεις για τις ανεξάρτητες Αρχές. «Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς περάσαμε από τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας στο ότι δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος σε εξουσίες. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα μετακίνηση και έχει να κάνει μάλλον με τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεστε τώρα», είπε ο υπουργός Επικρατείας και επισήμανε ότι «καμία Αρχή και καμία εξουσία δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και προφανώς πρέπει να υπάρχει έλεγχος στις ανεξάρτητες αρχές, ο οποίος μάλιστα ασκείται από το Κοινοβούλιο».

Ο υπουργός Επικρατείας σχολίασε και την «αγωνία» των εκπροσώπων της ΝΙΚΗΣ «τι θα γίνει με το ουδετερόθρησκο στο Σύνταγμα». «Αγωνιούν με τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλωσήρθατε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάτε πια μόνοι σας στην παρέα σας… Επομένως, επειδή δεν μιλάτε μόνοι σας στην παρέα σας, να σας ενημερώσω. Το άρθρο 3 του Συντάγματος ετέθη προς αναθεώρηση την εποχή που πρότεινε συνταγματική αναθεώρηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σας ενημερώσω ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης; Έχω την ομιλία του κ. Τσίπρα για το θέμα αυτό. Έλεγε τότε ο κ. Τσίπρας ότι έχει έρθει ο καιρός να κατοχυρωθεί ρητά στο Σύνταγμα η θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους. Μαντέψτε ποιος σταμάτησε αυτή την συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 3. Δεν ήσασταν εσείς. Ήταν η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το σταμάτησε. Καλωσήρθατε! Καλωσήρθατε! Εδώ είναι Κοινοβούλιο και θα έρχεστε, ξέροντας τι έχει προκύψει και τι δεν έχει προκύψει και ποια είναι η πραγματικότητα», είπε ο υπουργός Επικρατείας.

Αλλά και για την Πλεύση Ελευθερίας σχολίασε την «αγωνία» της, μήπως οδηγηθούν σε εξάλειψη του αξιοποίνου τυχόν υπουργικά αδικήματα, με συντόμευση της Κοινοβουλευτικής Συνόδου. «Έχω και για εσάς νεότερα. Έχει αλλάξει το άρθρο, έχει εξαλειφθεί η συνταγματική αποσβεστική προθεσμία με ψήφο και της Νέας Δημοκρατίας!», είπε ο κ. Βορίδης.

Από το focus του κ. Βορίδη δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι ”Σπαρτιάτες”. «Έχω εντυπωσιαστεί με τους ”Σπαρτιάτες”. Μίλησαν για τον συνταγματικό πατριωτισμό. Το είπατε δύο τρεις φορές. Πατέρας του συνταγματικού πατριωτισμού Γιούργκεν Χαμπερμας, ο οποίος μέγας φιλόσοφος Γερμανός, ανέπτυξε τη θεωρία του συνταγματικού πατριωτισμού ακριβώς για να απαντήσει στη θεωρία του πατριωτισμού που τότε διακινούσαν στη Γερμανία οι Ναζί. Ωραία το είπατε. Ο Κασιδιάρης το ξέρει; Έχετε πάρει σχετική άδεια; Για να καταλάβω τώρα. Περάσαμε από τον Κασιδιάρη στον Χάμπερμας έτσι γρήγορα;», σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας.

Ο κ. Βορίδης είπε ότι στις εκλογές κρίθηκαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και τα προγράμματά τους. «Αυτά κρίθηκαν. Δεν έχει λοιπόν νόημα να λέτε τα ίδια και ίδια. Σε όλους μας, θυμίζετε τον λόγο για τον οποίο συντριβήκατε σε αυτές τις εκλογές. Μπορείτε να συνεχίζετε να λέτε. Αλλά σε όλους μας θυμίζετε γιατί βρίσκεστε στο 17%», είπε ο υπουργός Επικρατείας, απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κύκλος έκλεισε με τη συντριβή του αριστερού και δεξιού λαϊκισμού. Έτσι έκλεισε αυτός ο κύκλος και τώρα ανοίγει ένας καινούργιος μεγάλος πολιτικός κύκλος. Ο πρωθυπουργός λοιπόν σας έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε πάνω στο όραμα για τη χώρα από δω και πέρα. Τώρα που βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, τώρα η χώρα πατάει ξανά στα πόδια της, τώρα ο πρωθυπουργός παρουσίασε το όραμά του. Ένα όραμα ελευθερίας και υπεύθυνου πατριωτισμού. Και αν αναρωτιέστε γιατί σήμερα η ΝΔ είναι ηγέτιδα δύναμη σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα, η απάντηση βρίσκεται στη σύζευξη αυτών των δύο εννοιών: έθνος και ελευθερία είναι οι δύο έννοιες που υπερασπιζόμαστε. Από την αξία τής ελευθερίας, γεννιώνται όλες οι πολιτικής τής οικονομικής ελευθερίας, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η εμπιστοσύνη στην ιδιωτική οικονομία, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η μεγέθυνση του ΑΕΠ, η μείωση του δημοσίου χρέους, η δημοσιονομική πειθαρχία. Από την πολιτική τού υπερήφανου πατριωτισμού γεννιέται μια συμπεριληπτική κοινωνία που μας συμπεριλαμβάνει όλους, όλους τους Έλληνες, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω. Ακριβώς αυτό είναι η κοινωνική μας πολιτική που έχει εκφραστεί με τη στήριξη των πιο αδυνάμων σε όλες τις δύσκολες φάσεις που περάσαμε. Η ΝΔ και η κυβέρνηση, και στην πανδημία και στην ενεργειακή κρίση, ποτέ δεν άφησε κανέναν πίσω, ποτέ δεν άφησε κανέναν χωρίς στήριξη».

Στο σημείο αυτό μάλιστα ο κ. Βορίδης παρατήρησε ότι ο ελληνικός λαός στις εκλογές προτίμησε το μετρημένο πρόγραμμα της ΝΔ από το γενναιόδωρο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε το μάθημα του ότι δηλαδή, τελείωσε η εποχή του λαϊκισμού, των ανέξοδων υποσχέσεων και των εύκολων ψεμάτων.

