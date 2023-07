Κόσμος

ΗΠΑ: νεκροί από πτώση αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους εντοπίστηκαν νεκροί μετά την πτώση του.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και οι έξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna C550, συνετρίβη γύρω στις 4:15 π.μ. τοπική ώρα (11:15 ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο Μουριέτα, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αμερικανική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Η αστυνομία που εστάλη στο σημείο βρήκε "σε ένα χωράφι ένα αεροσκάφος τυλιγμένο ολοσχερώς στις φλόγες" και κατάφερε να εντοπίσει τους έξι επιβαίνοντες, ο θάνατος των οποίων διαπιστώθηκε επί τόπου, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Ρίβερσαϊντ, όπου βρίσκεται η Μουριέτα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Λας Βέγκας, ανακοίνωσε η FAA.

Η συντριβή του τζετ προκάλεσε μικρή φωτιά, η οποία περιορίστηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

Βουλή - Μητσοτάκης: η εντολή που πήραμε στις εκλογές ήταν για μεγάλες αλλαγές (εικόνες)

Τσιτσιπάς - Wimbledon: εύκολη επικράτηση και πρόκριση