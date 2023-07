Οικονομία

Βουλή - Χατζηδάκης: Κάθε δημόσιος υπάλληλος θα έχει μία αύξηση 70 ευρώ μηνιαίως

Ο μέσος δημόσιος υπάλληλος θα έχει όφελος που θα ανέρχεται σε 1.292 ευρώ μικτά το χρόνο είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Με το νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε προς ψήφιση εντός του Ιουλίου κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, να στηρίζουμε έμπρακτα το διαθέσιμο εισόδημα και να μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όταν μας το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά» ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά τη συνεδρίαση της Βουλής για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

«Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται προεκλογικές μας δεσμεύσεις, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Πέραν όσων ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε και πρόσθεσε «θέλω να σημειώσω τα ακόλουθα:

Ο μέσος δημόσιος υπάλληλος θα έχει όφελος που θα ανέρχεται σε 1.292 ευρώ μικτά το χρόνο. Ενώ, αν συνυπολογιστούν και οι επιπλέον αυξήσεις ή απαλλαγές που εφαρμόζονται από το 2023 (κατάργηση ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης, κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κλπ.) τότε το όφελος για το μέσο δημόσιο υπάλληλο αυξάνεται σε 2.084 ευρώ μικτά το χρόνο!

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε Δημόσιος Υπάλληλος θα έχει μία αύξηση 70 ευρώ μηνιαίως, το επίδομα τέκνων αυξάνεται από 20 έως 50 ευρώ, και το επίδομα θέσης ευθύνης αυξάνονται 30%. Επιπλέον, προωθούνται ειδικές ρυθμίσεις μισθολογικών αυξήσεων για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, και για τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων.»

Συμφωνα με τον κ. Χατζηδακη «οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα ωφεληθούν αναλογικά περισσότερο θα είναι οι χαμηλόμισθοι, εκείνοι που έχουν παιδιά και όσοι λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης!». Υπενθύμισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί για αύξηση εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027 και 70% έως το 2030, με έμφαση στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, καθώς και για αύξηση των επενδύσεων κατά 70% έως το 2027. Όσον αφορά στη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε: «Ισχύουν οι διεθνείς μας δεσμεύσεις για πρωτογενή πλεονάσματα 2,1% του ΑΕΠ το 2024, 2,3% του ΑΕΠ το 2025 και 2,5% του ΑΕΠ το 2026, όπως περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας».

Για το δημόσιο χρέος επισήμανε, μεταξύ άλλων, «η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023, η οποία θα μειώσει το κόστος δανεισμού της οικονομίας, θα διευκολύνει τις επενδύσεις και θα αυξήσει τη ρευστότητα». Όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι θα δρομολοηγηθουν έως και τους πρώτους μήνες του 2024:

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την επέκταση της χρήσης POS σε περισσότερα επαγγέλματα.

Η υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας στην ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών.

Επισήμανε επίσης ότι εντός του 2024 θα τρεξουν με ψηφιακά μέτρα όπως η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των ελέγχων της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και, η εισαγωγή κυρώσεων για τη μη-διαβίβαση στοιχείων στο MyDATA, ύστερα από μια εύλογη περίοδο προσαρμογής.

Παράλληλα, προχωρά όπως είπε η αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης, η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε οτι δεν είναι στις προθέσεις του να προχωρησε σε νέες ρυθμίσεις οφειλών προς την εφορία. Οπως ειπε «εχουν νομοθετηθεί πρόσφατα τόσο η αναβίωση των 120 δόσεων για παλαιούς οφειλέτες όσο και οι 72 δόσεις για πιο πρόσφατους σχετικά οφειλέτες. Καλώ, λοιπόν, όλους τους συμπολίτες μας που μπορεί να ωφεληθούν, να σπεύσουν μέχρι τέλος Ιουλίου και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Άλλωστε, για τις 120 δόσεις, τι ζητά η Πολιτεία; Την καταβολή δύο μηνιαίων δόσεων, που, αυτομάτως αναβιώνουν ένα καθεστώς στο οποίο την πρόσβαση έχασαν. Ας σπεύσουν, λοιπόν, να τακτοποιήσουν τις σχετικές εκκρεμότητες με προφανή για τους ίδιους οφέλη!».

Όσον αφορά το Market Pass, τονισε οτι θα χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα τόσο στο επίπεδο των ελέγχων της αισχροκέρδειας όσο και στο επίπεδο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Αφουν ανεφερε πως η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διέθεσε σημαντικούς πόρους για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών απέναντι στην πληθωριστική κρίση τονμισε πως η στήριξη συνεχίζεται με τo market pass. Ομως αποφυγε να δωσει λεπτομεριες.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη θα υπάρξει ακόμη, μια σειρά πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του Χρηματιστηρίου και στην προσέλκυση σε αυτό νέων εταιρειών, όπως η μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2%, η μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Τα κίνητρα για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως η έκπτωση των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από τον φόρο.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε μία ολιστική προσέγγιση που θα συνδυάζει τις αρμοδιότητες του υπουργείου με τις αρμοδιότητες της ΕΕΣΥΠ, σεβόμενοι πάντοτε το ρόλο της. Μίλησε για εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης του πλούσιου χαρτοφυλακίου της, προς όφελος του Δημοσίου και των πολιτών και ενδεικτικά ανεφερε το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τα χιονοδρομικά κέντρα.

Όσον αφορά το ΤΑΙΠΕΔ βασικές προτεραιότητές είναι: Η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού -πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Οι διαγωνισμοί παραχώρησης της εκμετάλλευσης περιφερειακών λιμανιών -όπως του Ηρακλείου και του Βόλου. Καθώς και όλα τα αναγκαία βήματα για την είσοδο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο.

