Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι

Ο πρωθυπουργός είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

