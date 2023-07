Πολιτική

Μητσοτάκης στο TikTok: οι 10 υποσχέσεις που θα τηρήσω και η μία που θα σπάσω

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα βίντεο στο TikTok μίλησε για τις προγραμματικές δηλώσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την αγαπημένη του πλέον πλατφόρμα, για να παρουσιάσει τα δέκα μέτρα που θα υλοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του και τη μία υπόσχεση που θα «σπάσει».

Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τους δέκα βασικούς στόχους για το 2027. Αρχικά είπε πως το 80% της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από πράσινες πηγές, πρωτίστως από τον ήλιο και τον άνεμο.

Στη συνέχεια μίλησε για το YouthPass που αφορά κάθε νέο από 18 – 19 ετών με καταβολή 150 ευρώ για δράσεις πολιτισμού και ταξίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Gov.gr επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι το 90% των διαδικασιών του δημοσίου να ψηφιοποιηθούν.

Ακόμη μίλησε για το πρόγραμμα «Στέγη», ενώ ανάφερε ότι 8.500 νέες φοιτητικές εστίες για τα δημόσια πανεπιστήμια είναι υπό κατασκευή.

Επίσης αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, σημειώνοντας ο βασικός στόχος είναι πως μέχρι το 2027 ο μέσος μισθός να ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.

Στάθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου για τα ΑμεΑ, με έμφαση στη προσβασιμότητα, όπως στην αναμόρφωση του ΕΚΑΒ με πολλά μέτρα. Επισήμανε ότι για παράδειγμα 250 μοτοσυκλετιστές θα μπορούν να παρεμβαίνουν ειδικά στην Αθήνα πολύ γρήγορα και να φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα επείγον περιστατικό.

Από τα πλάνα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν λείπει και η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Επισήμανε ακόμα ότι θέλει να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη και τέλος ότι η ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, αλλά θα περάσουν στο δημόσιο.

