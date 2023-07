Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός – Σκύρος: Δυο δονήσεις τα ξημερώματα

Δυο σεισμικές δονήσεις μέσα σε 5 λεπτά αναστάτωσαν τους κατοίκους της Σκύρου τα ξημερώματα.

Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά πέντε λεπτών τα ξημερώματα της Κυριακής ανοιχτά της Σκύρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στη 1:38 τα ξημερώματα στα 34 χιλιόμετρα νότια της Σκύρου και είχε εστιακό βάθος 12,5 χιλιόμετρα, ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη 1:43 στα 33 χιλιόμετρα νότια της Σκύρου και είχε το ίδιο εστιακό βάθος.

