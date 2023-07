Life

Εμίλια Κλαρκ: Η απάντηση της στους επικριτές της υποκριτικής της “πράσινης οθόνης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κλαρκ έφερε ως παράδειγμα τους Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Ολίβια Κόλμαν, συμπρωταγωνιστές της στο «Μυστική Εισβολή».

-

Η Εμίλια Κλαρκ (Emilia Clarke) απαντάει σε όλους αυτούς, ακόμα και στους ηθοποιούς, που ισχυρίζονται ότι όσοι παίζουν μπροστά σε μία πράσινη οθόνη δεν παίζουν πραγματικά.

Σε συνέντευξη που έδωσε στους «Los Angeles Times», που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά, η ηθοποιός, η οποία συμμετείχε σε πολλά έργα που είχαν μέλη του καστ να παίζουν μπροστά από μια πράσινη οθόνη, κατέθεσε την άποψή της.

«Αυτό που λένε είναι ότι οι ηθοποιοί που παίζουν μπροστά από μία πράσινη οθόνη δεν κάνουν υποκριτική», είπε η Κλαρκ. «Και τότε λες, "Λοιπόν, τότε γιατί ζητούν από όλους αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς να το κάνουν και γιατί λένε ναι;"».

Σύμφωνα με την ηθοποιό αν αυτό δεν είναι «πραγματική» υποκριτική, τότε κορυφαίοι ηθοποιοί, όπως οι συμπρωταγωνιστές της στο Μυστική Εισβολή, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Ολίβια Κόλμαν δεν θα έπαιρναν ρόλους σε έργα που χρησιμοποιούν πράσινες οθόνες.

Τα σχόλια της Κλαρκ έρχονται περισσότερα από δύο χρόνια αφότου ο Άντονι Χόπκινς, ο οποίος ήταν επίσης στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Όντιν στις ταινίες του "Θορ", έκανε μερικά αμφιλεγόμενα σχόλια για την υποκριτική της πράσινης οθόνης κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του Φεβρουαρίου 2021 στο «The New Yorker».

Ο ηθοποιός είπε τότε ότι όσα έκανε στο "Θορ" ήταν άσκοπα από τη στιγμή που τα έκανε μπροστά από μία πράσινη οθόνη και όχι μέσα σε ένα σκηνικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία – κατάρρευση πολυκατοικίας: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων

Σεισμός – Σκύρος: Δυο δονήσεις τα ξημερώματα

Καιρός: άνεμοι και ζέστη την Κυριακή