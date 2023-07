Αθλητικά

Euro U21: Η Αγγλία νίκησε στον τελικό την Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίαμβος για τους «μικρούς» της Αγγλίας, για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια.

-

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία U21, για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια, στέφθηκε η Εθνική Αγγλίας στο Μπατούμι της Γεωργίας.

Η ομάδα που δε δέχτηκε γκολ σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης του EURO U21 επικράτησε στον τελικό της κατόχου πέντε τίτλων, Ισπανίας, με 1-0, έχοντας ως ήρωα του αγώνα τον γκολκίπερ της, Τζέιμς Τράφορντ, ο οποίος στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων απέκρουσε πέναλτι, χαρίζοντας το τρόπαιο στα «Τρία Λιοντάρια».

Το γκολ που έκρινε τον τελικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από τον μέσο της Λίβερπουλ, Κέρτις Τζόουνς.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα, όμως, δεν ήταν ο 22χρονος σκόρερ της Αγγλίας, αλλά ο γκολκίπερ της, Τζέιμς Τράφορντ. Ο 20χρονος πορτιέρε της Μάντσεστερ Σίτι (πρόσφατα αποκτήθηκε από την Μπέρνσλι) στο 90΄+9 απέκρουσε αρχικά το πέναλτι (σ.σ. δόθηκε μετά την χρήση του VAR) του Αμπέλ Ρουίθ κι εν συνεχεία είπε «όχι» σε νέα προσπάθεια των Ισπανών μέσα από την περιοχή, για να πνιγεί λίγο αργότερα στις αγκαλιές των συμπαικτών του και των ανθρώπων του πάγκου.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ομάδα του Λι Κάρσλι τελείωσε το τουρνουά κρατώντας ανέπαφη την εστία της.

ΑΓΓΛΙΑ (Λι Κάρσλι): Τράφορντ, Γκάρνερ, Χάργουντ-Μπέλις, Κόλγουιλ, Άρονς, Πάλμερ (83' Έλιοτ), Γκόμες (73' Σκιπ), Τζόυνς, Σμιθ-Ρόου (66' Μαντουέκε), Γκόρντον (83' Γκόρντον), Γκιμπις-Γουάιτ (73' Άρτσερ).

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σαντιάγο Ντένια): Τενάς, Β. Γκόμεθ (73' Μπαρανετσέα), Παρέδες, Πατσέκο, Μιράντα, Μπλάνκο (73' Καμέλο), Μπαένα (59' Ορόθ), Ρόδρι (59' Ρικέλμε), Σανθέτ (59' Βέιγα), Σ. Γκόμες, Αμπέλ Ρουίθ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία – κατάρρευση πολυκατοικίας: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων

Σεισμός – Σκύρος: Δυο δονήσεις τα ξημερώματα

Καιρός: άνεμοι και ζέστη την Κυριακή