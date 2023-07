Μετρό – Τραμ: Αλλάζουν τα δρομολόγια με το θερινό πρόγραμμα

Κοινωνία

Το νέο πρόγραμμα θα ισχύσει όλο το καλοκαίρι έως και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των δρομολογίων.

Αλλάζουν από αύριο, Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, τα δρομολόγια στο μετρό και το τραμ, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), τίθεται σε ισχύ το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων.

Το νέο πρόγραμμα θα ισχύσει όλο το καλοκαίρι έως και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου και αφορά στα μέσα σταθερής τροχιάς ( Γραμμές 1, 2, 3 Μετρό και Τραμ).

