Πληθωρισμός – Σκρέκας: Επιτακτική ανάγκη για νέα μέτρα

Ο πληθωρισμός στα φρούτα έφτασε το 28%. Τι είπε για το «καλάθι του νοικοκυριού» και την αισχροκέρδεια.

Ξεκινάει μία νέα τετραετία με όραμα και ελπίδα και βεβαίως σχέδιο για να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να πετύχουμε αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς για την ακρίβεια ο κ. Σκρέκας είπε ότι «πράγματι ο πληθωρισμός επιμένει και ταλαιπωρεί την ελληνική οικογένεια. Για να είμαστε ακριβείς, ο συνολικός πληθωρισμός είναι 2%, από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, αλλά στα τρόφιμα είναι περίπου στο 12% και πραγματικά αυτό δυσκολεύει πολύ την ελληνική οικογένεια» και πρόσθεσε ότι «ενώ σε μία σειρά από προϊόντα διατροφής έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού προέρχεται από τα φρούτα που έχουμε γύρω στο 28%».

«Η κλιματική κρίση έπληξε τις αγροτικές καλλιέργειες και αυτό έχει εκτινάξει τις τιμές. Επίσης, ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη εργατικών χεριών, δεν υπάρχουν. Πρόκειται για δύο δομικά στοιχεία που ανεβάζουν τις τιμές» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε σε νέα μέτρα ώστε να τιθασεύσουμε αυτόν τον εισαγόμενο πληθωρισμό» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και επανέλαβε ότι ένα από τα μέτρα της προηγούμενης τετραετίας, «το καλάθι του νοικοκυριού», θα συνεχιστεί.

Αναφορικά με το ζήτημα της αισχροκέρδειας, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι «θα επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα σούπερ μάρκετ και θα επεκταθούν και στους προμηθευτές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και στους παραγωγούς εντός Ελλάδας».

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε και στην πολιτική βούλησή μας προστασίας των προϊόντων ΠΟΠ. «Γίνονται αυτή τη στιγμή μαζικοί έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που επιχειρούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, διαθέτοντας απομιμήσεις που τις τιμολογούσαν ακριβότερα».

