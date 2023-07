Κοινωνία

Καταδίωξη με νεκρό 20χρονο στη Λάρισα: Στον εισαγγελέα ο αστυνομικός που πυροβόλησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Εισαγγελέα ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 20χρονο.Το χρονικό της αιματηρής καταδίωξης.

-

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα χθες έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Λάρισας.

Σημειώνεται πως για τη σοβαρή αυτή υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και από την ΕΛΑΣ και αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα, για να κινήσει τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, το περιστατικό συνέβη χθες Σάββατο όταν στις «11:40 εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Κιλελέρ όχημα, στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός και κινούταν με μεγάλη ταχύτητα επί της Εθνικής Οδού στον Κόμβο Νίκαιας στη Λάρισα.

Το συγκεκριμένο όχημα αναζητούνταν καθώς είχε κλαπεί σήμερα από την περιοχή του Γαλατσίου Αττικής και ως εκ τούτου οι αστυνομικοί προέβησαν σε σήμα στάσης ώστε να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος. Ο οδηγός προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε περαιτέρω ταχύτητα, εξήλθε της Εθνικής Οδού και κινήθηκε στην επαρχιακή οδό προς Μοσχοχώρι, στην είσοδο του οποίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε τοιχίο οικίας και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθως εξήλθε του οχήματος και τράπηκε σε φυγή ωστόσο ένας από τους αστυνομικούς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έκανε χρήση όπλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ατόμου στα πλευρά».

Φωτογραφία: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία – κατάρρευση πολυκατοικίας: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων

Σεισμός – Σκύρος: Δυο δονήσεις τα ξημερώματα

Euro U21: Η Αγγλία νίκησε στον τελικό την Ισπανία