ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 32χρονο που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σε βάρος του 32χρονου αλλοδαπού, εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με πολυετή ποινή κάθειρξης. Μαζί του συνελήφθη και ένας 34χρονος ομοεθνής του για σειρά παραβάσεων.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 32χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές.

Παράλληλα συνελήφθη και ένας 34χρονος ομοεθνής του για πλαστογραφία και παράβαση του Ν. περί αλλοδαπών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 7-7-2023 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 32χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης -9- ετών και -1- μηνός και συνολική χρηματική ποινή -4.000- ευρώ για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές, παράβαση του Ν. περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατόπιν αναζητήσεων ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 32χρονο μαζί με 34χρονο ομοεθνή του, να κινούνται μαζί επιβαίνοντες σε δίκυκλο, στο κέντρο της Αθήνας και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας όπου και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 32χρονος προ διετίας περίπου είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκε διαβατήριο στο οποίο εμπεριέχονταν πλαστές σφραγίδες, ενώ και στους δύο είχε επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος SCHENGEN.

Οι συλληφθέντες οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για κλοπές και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

