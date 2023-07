Τοπικά Νέα

Βόλος: Διέρρηξε ΙΧ, έκλεψε τραπεζικές κάρτες… κι άρχισε τα ψώνια

Στον 41χρονο δράστη δεν έφτασε η λεία από τη διάρρηξη του αυτοκινήτου, αλλά ήθελε και να πάει για ψώνια με τις κλεμμένες κάρτες.

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, ένας 41χρονος και ένας 54χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για κλοπή και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στο Βόλο, ο 41χρονος διέρρηξε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 54χρονου και αφαίρεσε από το εσωτερικό μία ηλεκτρονική συσκευή-ενισχυτή ήχου, ένα πορτοφόλι, που περιείχε τρεις τραπεζικές κάρτες και μία τσάντα χειρός γυναίκας, που περιείχε 40 € και διάφορα είδη κομμωτηρίου.

Ακολούθως, ο δράστης, κάνοντας χρήση των ως άνω αφαιρεθέντων τραπεζικών καρτών, προέβη σε 2 διαδοχικές συναλλαγές, συνολικού ύψους 60 €, προς αγορά προϊόντων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο προαναφερόμενος δράστης εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του 54χρονου, ενώ στη συνέχεια, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν η ανωτέρω αφαιρεθείσα τσάντα με το περιεχόμενο της, καθώς και η ηλεκτρονική συσκευή ήχου (ενισχυτής), τα οποία, είχε στην κατοχή του ο δεύτερος δράστης. Συνεχιζόμενης της αστυνομικής έρευνας, ο πρώτος δράστης παρέδωσε 2 ποδήλατα και 1 επαναφορτιζόμενο εργαλείο χειρός, τα οποία, ομοίως, είχε στην κατοχή του ο δεύτερος δράστης.

Για τα 2 ποδήλατα και το εργαλείο χειρός που κατασχέθηκαν, ερευνάται η προέλευσή τους, ενώ τα λοιπά ανευρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.

