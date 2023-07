Αθλητικά

Κωπηλασία: “Χάλκινες” οι Μπούρμπου - Αναστασιάδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης, πανηγύρισαν τα ελληνικά κουπιά.

-

Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης, πανηγύρισαν τα ελληνικά κουπιά.

Η πρώτη επιτυχία ήρθε στην δίκωπο των γυναικών, με τις Χριστίνα Μπούρμπου-Ευαγγελία Αναστασιάδου να τερματίζουν στη 3η θέση του τελικού με χρόνο 7:11.22 και να κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο στην πρώτη τους διεθνή εμφάνιση ως νέο πλήρωμα.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το πλήρωμα από την Αυστραλία με χρόνο 7:00.84 και στη δεύτερη το αντίστοιχο από τη Ρουμανία με 7:05.80.

Ακολούθησε η επιτυχία στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, όπου μετά από μια συγκλονιστική κούρσα που κρίθηκε στο φινάλε οι Ζωή Φίτσιου-Μιλένα Κοντού κατέκτησαν την τρίτη θέση στο μεγάλο τελικό με χρόνο 6:59.54, αφήνοντας το γαλλικό πλήρωμα στη τέταρτη θέση με 6:59.63 κι ενώ έφτασαν πολύ κοντά στο ασημένιο που κατέκτησε η Ρουμανία με 6:58.98. Το χρυσό πήρε η Μ. Βρετανία με 6:54.57.

Ειδήσεις σήμερα:

Σμύρνη - Πάρτι σε Ορθόδοξη Εκκλησία: Οι αντιδράσεις και η συγγνώμη του Δημάρχου

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για έγκυο

Μιχαήλ Μπακνανάς ή Πακνανάς: Ο κηπουρός που έγινε Άγιος