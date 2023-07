Παράξενα

Πειραιάς: Μυστήριο με δεκάδες βόμβες μολότοφ σε αυτοκίνητο

Βρέθηκαν 39 μολότοφ έτοιμες για χρήση σε αυτοκίνητο μετά από έλεγχο. Δύο συλλήψεις.

(εικόνα αρχείου)

Δεκάδες βόμβες μολότοφ, οι οποίες φέρεται να ήταν έτοιμες για χρήση, βρήκαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια ελέγχου σε αυτοκίνητο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ του Σαββάτου, στην Ακτή Ποσειδώνος άντρες της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν σήμα σε ένα ΙΧ με δύο επιβαίνοντες να σταματήσει.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σε σακίδια οι 39 βόμβες μολότοφ.

Οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας έχει απασχολήσει τις αρχές για επίθεση εναντίον αστυνομικών.

