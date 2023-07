Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν μετανάστες, ομήρους σε διαμέρισμα

Μπορεί να κατάφεραν να περάσουν στην Ελλάδα από τα σύνορα στον Έβρο, αλλά βρέθηκαν φυλακισμένοι.

Έναν Αφγανό και έναν Παλαιστίνιο, που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους σε διαμέρισμα απελευθέρωσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες, σε διαμέρισμα στην ευρύτερη περιοχή της οδού Μοναστηρίου, εντοπίστηκε και συνελήφθη 27χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σίτιση των δύο ανδρών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι δύο άνδρες εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια από την ελληνοτουρκική μεθόριο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο εν λόγω διαμέρισμα, όπου συνεργοί του 27χρονου, τους εκβίαζαν απαιτώντας την καταβολή χρημάτων προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι.

Κατασχέθηκαν τρία μαχαίρια, ένα κινητό τηλέφωνο και έξι πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς με τη σχετική δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

